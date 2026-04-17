Sali Berisha takon të lënduarit pas protestës në QSUT

Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha, ka mbërritur në ambientet e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” (QSUT) në Tiranë, ku janë duke u trajtuar disa nga të lënduarit gjatë protestës së opozitës.
Ai ka vizituar deputetë dhe mbështetës të Partisë Demokratike të Shqipërisë që kanë pësuar lëndime gjatë përplasjeve të raportuara me forcat e rendit.
Sipas informacionit të dhënë, në spital janë transportuar deputeti Luçiano Boçi, deputeti Klevis Balliu dhe aktivisti Aulon Kalaja, ndërsa raportohet se ka mbetur i lënduar edhe Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Flamur Noka, si dhe qytetarë të tjerë.
Vizita e Berishës vjen pas zhvillimeve të tensionuara gjatë protestës në Tiranë, ku u raportuan përplasje mes protestuesve dhe policisë.
