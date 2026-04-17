‘Qëndruam të pamposhtur ndaj një terrori’! Sali Berisha: Krerët e policisë, kriminelë të certifikuar

Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha, gjatë një prononcimi për mediat ka deklaruar se protestuesit kanë përballuar, siç u shpreh ai, “një terror” gjatë protestës së zhvilluar në Tiranë.
Ai akuzoi drejtues të policisë, duke i cilësuar si “kriminelë të certifikuar”, dhe pretendoi se ndaj protestuesve është ushtruar dhunë e organizuar nga strukturat e rendit.
Berisha tha se disa përfaqësues të Partia Demokratike e Shqipërisë kanë mbetur të lënduar, duke përmendur rastet e deputetit Luçiano Boçi, i cili sipas tij ndodhet në spital me djegie, si dhe të deputetit Flamur Noka, i cili ka pësuar goditje.
Ai përmendi gjithashtu edhe emra të tjerë të përfshirë në protestë, duke pretenduar se janë lënduar gjatë përplasjeve me policinë.
Deklaratat e tij vijnë në një kohë tensionesh të larta gjatë protestës, ndërsa autoritetet nuk kanë dhënë ende një reagim të detajuar lidhur me akuzat e ngritura.
Qëndruam të pamposhtur ndaj një terrori që u soll sot si pushtues barbar. Zëri juaj, qëndresa juaj, u shndërrua në tmerr të vërtetë për narkoregjimin. Sot me urdhër të Edi Ramës, Skënder Balluku, Sokol tradhtari dhe i operacionales, janë kriminelë të certifikuar. Mendoj se do zmbrapsin një popull tjetër. Dosja Rama-Balluku nuk mbyllet deri ditën e fundit të jetës së tyre, janë hajdutët më të mëdhenj ndaj nuk ka forcë në botë t’i mbrojë nga ndëshkimi. Skënder Balluku shënjestroi dhe goditi drejtuesit kryesor të BE. Boçi është në spital me djegie. Noka pësoi goditje, por vazhdon detyrën. Klevis Balliu në spital dhe gazetari Aulon Kalaja i goditur si hakmarrje. Drejtues të tjerë të PD janë të plagosur.” tha Berisha
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
