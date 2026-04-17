Lamallari godet Berishën: Nuk e lejojmë pakicën të marrë peng Shqipërinë. Publikon pamjet e sendeve të sekuestruara

Ministri i Brendshëm reagon: Nuk do lejojmë që një pakicë të marrë peng vendin
Ministri i Punëve të Brendshme, Besfort Lamallari, ka reaguar duke përgëzuar Policinë e Shtetit për mënyrën e menaxhimit të situatës, duke theksuar profesionalizmin, vetëpërmbajtjen dhe reagimin e menjëhershëm në neutralizimin e personave që përdorën mjete ndezëse për të krijuar trazira.
Ai u shpreh se përdorimi i individëve për akte të tilla, duke rrezikuar jetën e efektivëve dhe duke synuar dëmtimin e qytetit, është i papranueshëm.
Sipas tij, Shqipëria nuk mund dhe nuk do të merret peng nga një pakicë që përdor edhe të miturit për të shkaktuar tensione dhe për të fshehur dështimet e veta.
Në deklaratën e tij, Lamallari theksoi se zgjedhja është e qartë për qytetarët: mes atyre që punojnë për të ndërtuar të ardhmen europiane të vendit dhe atyre që synojnë ta shkatërrojnë atë.
Ministri i Punëve të Brendshme, Besfort Lamallari:
"Përgëzime Policisë së Shtetit për reagimin profesional, vetëpërmbajtjen dhe neutralizimin e menjëhershëm të molotovarëve të përdorur si mish për top për të djegur qytetin, për të nxirë vendin dhe për të rrezikuar jetën e efektivëve me uniformë.
Shqipëria nuk do të merret peng nga një pakicë që nuk ngurron të përdorë të miturit për të djegur dhe për të fshehur dështimin e vet.
Mes atyre që ndërtojnë të ardhmen europiane të vendit dhe atyre që kërkojnë ta djegin atë, zgjedhja është tashmë e qartë nga mbarë shqiptarët"
