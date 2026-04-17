Tensionohet situata, policia ndalon 4 persona, u kapën me çanta me molotovë

Situata është tensionuar gjatë protestës së opozitës në Tiranë, ku policia ka ndaluar katër persona të dyshuar se mbanin çanta me mjete shpërthyese artizanale (molotovë).
Sipas burimeve nga vendngjarja, personat e ndaluar janë shoqëruar drejt ambienteve të komisariatit për veprime të mëtejshme procedurale.
Më herët, janë raportuar përplasje mes protestuesve dhe forcave të rendit, gjatë përpjekjeve për t’u afruar drejt godinës së Kuvendi i Shqipërisë.
Gjithashtu, një efektiv policie është dërguar në spital për trajtim mjekësor, pasi ka pësuar dëmtime në kokë gjatë incidentit, ndërsa autoritetet po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjeve.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
