PAMJET: Boçi, Noka, Kalaja… lëndohen gjatë protestës. Marrin ndihmë rrethanore

Gjatë protestës së opozitës në Tiranë janë raportuar lëndime te disa përfaqësues dhe mbështetës të Partisë Demokratike të Shqipërisë.
Sipas informacioneve të deritanishme, mes të lënduarve janë deputetët Luçiano Boçi dhe Flamur Noka, si dhe anëtarin e Këshillit Kombëtar, kandidatin për deputet, Aulon Kalaja.
Episodet janë regjistruar gjatë zhvillimit të tubimit, ku raportohet për përplasje dhe tensione mes protestuesve dhe forcave të rendit.
