‘Akt kriminal’! Sali Berisha publikon video: Gangsterë me uniformë hodhën granata ndaj protestuesve!

Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha, ka reaguar duke denoncuar veprimet e forcave të rendit gjatë protestës së opozitës në Tiranë.
Në një deklaratë publike dhe përmes publikimit të një videoje, ai akuzoi policinë për përdorim të tepruar force ndaj protestuesve, duke pretenduar se janë përdorur mjete shpërthyese dhe se një qytetar ka mbetur i plagosur.
Berisha e cilësoi ngjarjen si “akt kriminal të narko-policisë”, duke dënuar ashpër veprimet e autoriteteve dhe duke kërkuar reagim për rastin.
Sipas tij, pamjet e publikuara tregojnë momentet e përplasjes dhe një protestues të lënduar, ndërsa autoritetet nuk kanë dhënë ende një version zyrtar mbi incidentin e pretenduar.
