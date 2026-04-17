Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Akt kriminal’! Sali Berisha publikon video: Gangsterë me uniformë hodhën granata ndaj protestuesve!
Transmetuar më 17-04-2026, 21:14

Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha, ka reaguar duke denoncuar veprimet e forcave të rendit gjatë protestës së opozitës në Tiranë.

Në një deklaratë publike dhe përmes publikimit të një videoje, ai akuzoi policinë për përdorim të tepruar force ndaj protestuesve, duke pretenduar se janë përdorur mjete shpërthyese dhe se një qytetar ka mbetur i plagosur.

Berisha e cilësoi ngjarjen si “akt kriminal të narko-policisë”, duke dënuar ashpër veprimet e autoriteteve dhe duke kërkuar reagim për rastin.

Sipas tij, pamjet e publikuara tregojnë momentet e përplasjes dhe një protestues të lënduar, ndërsa autoritetet nuk kanë dhënë ende një version zyrtar mbi incidentin e pretenduar.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...