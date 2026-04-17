Berisha mbyll fjalimin, tension në protestë: Hidhen fishekzjarrë dhe mjete piroteknike drejt Kryeministrisë

Me përfundimin e fjalimit të kryetarit të Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha, në protestën e opozitës janë regjistruar momente tensioni përpara godinës së Kryeministria e Shqipërisë.
Sipas raportimeve nga vendngjarja, disa protestues kanë hedhur fishekzjarrë dhe mjete të tjera piroteknike në drejtim të godinës qeveritare, duke përsëritur skena të ngjashme me tubime të mëparshme të organizuara nga opozita.
Protesta e thirrur nga Partia Demokratike e Shqipërisë nisi rreth orës 19:00, ku u mbajtën fjalime me mesazhe politike dhe akuza ndaj qeverisë.
Autoritetet nuk kanë dhënë ende një reagim zyrtar lidhur me incidentet e raportuara, ndërsa situata në terren mbetet në monitorim.
Ndërkohë pritet të shihet se cilat do të jenë hapat e radhës të organizatorëve dhe pjesëmarrësve në vijim të protestës.
Pamjet: noa.al
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
