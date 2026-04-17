‘Narkoshteti i Edi Ramës, i bazuar në krim dhe korrupsion’! Sali Berisha: Partia Demokratike e Shqipërisë është shpresa e vetme për vendin

Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha, mbajti një fjalim të ashpër gjatë protestës së opozitës përpara Kryeministrisë, duke e cilësuar forcën politike që drejton si “shpresën e vetme” për Shqipërinë.
Në deklaratën e tij, Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për ndërtimin e një “narkoshteti”, që sipas tij bazohet në krim, trafik droge dhe korrupsion.
“Sot ne mblidhemi këtu jo vetëm si një alternativë politike, por si shpresa e vetme për shpëtimin e Shqipërisë,” u shpreh ai, duke theksuar se opozita përfaqëson një alternativë të qëndrueshme për ndryshim.
Gjatë fjalës së tij, Berisha u ndal edhe te përplasjet mes protestuesve dhe forcave të rendit në tubimet e mëparshme, duke deklaruar se opozita ka treguar qëndrueshmëri përballë, sipas tij, “një regjimi represiv”.
Ai komentoi gjithashtu pjesëmarrjen e ulët në një protestë të organizuar nga shoqëria civile kundër rritjes së çmimit të naftës, duke e lidhur këtë me klimën e frikës në vend. Sipas tij, qytetarët ndihen të kërcënuar për vendet e punës dhe jetesën, çka i pengon të reagojnë publikisht.
Berisha akuzoi qeverinë për ushtrim presioni ndaj administratës dhe qytetarëve, duke përmendur edhe sistemin e patronazhistëve dhe ndjekjen e qytetarëve për detyrime të papaguara.
Në përfundim, ai theksoi se Partia Demokratike e Shqipërisë mbetet, sipas tij, forca e vetme që përfaqëson rezistencën dhe idealet demokratike në vend.
