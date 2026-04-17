Opozita kërkon dorëheqjen e qeverisë, mesazhe të forta në protestën e Partia Demokratike e Shqipërisë

Në protestën e zhvilluar këtë të premte nga opozita, nuk kanë munguar mesazhet e qytetarëve, të shfaqura përmes pankartave të ndryshme.
Mes sloganeve më të spikatura ishin “Qeveri e krimit”, “Qeveri teknike” dhe “Karteli narko-elektoral”, të shoqëruara edhe me foto të zyrtarëve të ndryshëm, të cilët opozita i akuzon për përfshirje në afera korruptive.
Gjatë tubimit, përfaqësues të opozitës përsëritën kërkesën për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe dorëheqjen e qeverisë.
Kjo shënon protestën e shtatë të organizuar nga opozita, e cila vijon të artikulojë kërkesën për ndryshime politike dhe krijimin e një qeverie teknike.
