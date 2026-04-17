Detaje nga plagosja në Tiranë: 45-vjeçari u qëllua në bark, autori në kërkim. Emri

Të tjera detaje janë zbardhur nga plagosja me armë zjarri e ndodhur në Tiranë.
Sipas informacioneve paraprake, një 45-vjeçar, i identifikuar si Ilirjan Dosti, ka mbetur i plagosur në pjesën e barkut pas një konflikti që dyshohet të ketë nisur për motive të dobëta. I lënduari ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po merr trajtim mjekësor në spital.
Burime nga hetimi bëjnë me dije se autori i dyshuar është fqinj me të plagosurin dhe dyshohet të ketë qenë nën efektin e alkoolit në momentin e ngjarjes.
Sipas njoftimit paraprak të policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:10, në një lokal në rrugën “Imer Ndregjoni”. Menjëherë pas incidentit, në vendngjarje ka mbërritur grupi hetimor, i cili po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit, si dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave.
Tiranë/Informacion paraprak
Më datë 17.04.2026, rreth orës 19:10, në një lokal në rrugën "Imer Ndregjoni" është plagosur, dyshohet me armë zjarri, shtetasi Ilirjan Dosti., rreth 45 vjeç, i cili po merr ndihmë mjekësore në spital.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
