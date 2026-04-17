Pse Europa po del jashtë Whatsapp dhe Signal?

Qeveritë e disa vendeve evropiane kanë vendosur të ndalojnë përdorimin e aplikacioneve të mesazheve si WhatsApp dhe Signal për shkëmbimin e informacionit sensitiv në administratën publike.
Nisma përfshin shtete si Francë, Gjermani, Poloni, Holandë, Luksemburg dhe Belgjikë, të cilat synojnë të rrisin sigurinë e komunikimeve zyrtare duke shmangur përdorimin e platformave të huaja për të dhëna të ndjeshme.
Ndërkohë, NATO përdor një sistem të brendshëm komunikimi, ndërsa Komisioni Evropian pritet të heqë dorë nga këto aplikacione deri në fund të vitit.
Sipas raportimeve mediatike, kjo lëvizje lidhet me përpjekjet e Bashkimit Evropian për të zhvilluar alternativa ndaj teknologjive amerikane, me synim rritjen e kontrollit dhe sovranitetit digjital mbi platformat e përdorura nga institucionet publike.
Një qasje e ngjashme është ndërmarrë edhe nga Rusi, ku autoritetet kanë shtuar përpjekjet për të kontrolluar platforma si Telegram dhe për të zhvilluar shërbime vendase të komunikimit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd