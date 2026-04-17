1500 efektivë policie angazhohen në terren gjatë protestës opozitës

TIRANË- Partia Demokratike do të zhvillojë ditën e sotme protestën e saj të rradhës në orën 19:00 në Bulevardin para Kryeministrisë. Në kuadër të kësaj, janë angazhuar 1500 efektivë policie, të cilët do të monitorojnë situatën dhe do të jenë përgjegjës për garantimin e sigurisë.
Në vendngjarje ndodhet edhe drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita. Në kuadër të protestës do të bllokohen disa akse rrugore, të cilat janë:
-Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
-Rruga “Ukraina e Lirë”,
-Rruga “Papa Gjon Pali II”,
-Rruga “Ismail Qemali”.
