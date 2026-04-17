Tragjike në Ferizaj, 15-vjeçari humb jetën pasi rrëzohet në sallën e edukimit fizik

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Ferizaj, ku një nxënës 15-vjeçar ka humbur jetën pasi është rrëzuar papritur gjatë orës së edukimit fizik.
Sipas njoftimit të policisë, ngjarja ka ndodhur në shkollën e mesme Kuvendi i Arbërit, rreth orës 15:15, kur nxënësi është rrëzuar pa ndjenja në sallën e sportit, në rrethana ende të panjohura.
Ai është dërguar me urgjencë në Qendra Emergjente Ferizaj, ku, pavarësisht ndërhyrjes mjekësore, ka ndërruar jetë.
Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, i cili bëri të ditur se menjëherë pas ngjarjes janë njoftuar hetuesit dhe janë ndërmarrë veprimet e para hetimore.
Trupi i pajetë i të miturit është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore, ku pritet të kryhet ekspertiza për të përcaktuar shkaqet e sakta të vdekjes.
Autoritetet kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje tragjike.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
