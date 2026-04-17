Trump sulmon sërish NATO-n: Më morën në telefon, por u thashë rrini larg se ishit të padobishëm kur kisha nevojë!

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka kritikuar sërish NATO në një reagim të publikuar në rrjetin e tij social Truth Social.
Në një postim, Trump tha se kishte marrë një telefonatë nga përfaqësues të NATO-s, të cilët, sipas tij, e pyetën nëse Shtetet e Bashkuara kishin nevojë për ndihmë pas qetësimit të situatës në Ngushticën e Hormuzit.
“Tani që situata në Ngushticën e Hormuzit është qetësuar, mora një telefonatë nga NATO që më pyeste nëse kishim nevojë për ndihmë. U thashë të qëndrojnë larg, përveç nëse duan vetëm të mbushin anijet e tyre me naftë. Ishin të padobishëm kur ne kishim nevojë për ta, tigër letre,” shkroi Trump.
Deklarata e tij vjen në një moment tensionesh të vazhdueshme politike dhe debatit mbi rolin e aleancave ndërkombëtare në krizat globale të sigurisë dhe energjisë.
