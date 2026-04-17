Mbyllën qenin dhe ikën në Greqi, zjarrfikësit shpëtojnë kafshën shtëpiake në Vlorë!

Qeni lihet i mbyllur në ballkon për ditë me radhë në Vlorë, ndërhyjnë zjarrfikësit
Një rast shqetësues i keqtrajtimit të kafshëve shtëpiake është regjistruar në qytetin e Vlorës, në zonën e Skelës, ku një qen është lënë i mbyllur për disa ditë në ballkonin e një apartlepuri. Qeni qante, kuiste dhe lehte vazhdimisht gjatë ditëve të fundit.
Sipas dëshmive të banorëve, kafsha kishte mbetur e vetme në banesë pasi pronarët, një çift të moshuarish, dyshohet se janë larguar drejt Greqisë për arsye shëndetësore, konkretisht në Janinë. Lehjet e vazhdueshme të qenit ngritën shqetësim tek fqinjët, të cilët njoftuan autoritetet.
Pas sinjalizimit, në vendngjarje mbërritën forcat e Shërbimit Zjarrfikës, të cilat ndërhynë duke përdorur shkallë nga jashtë për të arritur në ballkonin e banesës. Pas ndërhyrjes së tyre, qeni u nxor në gjendje të mirë dhe pushoi së qari dhe lehuri.
Më pas janë njoftuar familjarët e të moshuarve për të marrë në kujdes kafshën që qëndroi i mbyllur prej 5 ditësh në apartamentin te zona e Skelës, fillimi i Lungomares në Vlorë.
