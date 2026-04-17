17-vjeçari hyn për të vjedhur në apartamentin ku po ushtrohej pro’stitucion, por e pëson mjaft keq!

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Tiranë, ku një 17-vjeçar ka mbetur i plagosur pas një tentative për vjedhje me dhunë në një banesë.
Sipas njoftimit të policisë, i mituri dyshohet se ka hyrë në banesën e shtetases S. Sh., 24 vjeçe, ku më pas është përfshirë një konflikt që ka përfunduar me plagosjen e tij.
Autoritetet bëjnë me dije se në banesë është konstatuar se 24-vjeçarja ushtronte prostitucion, ndërsa gjatë kontrollit është gjetur edhe një sasi lënde narkotike e dyshuar si kokainë, që dyshohet se përdorej nga një tjetër shtetas i përfshirë në rast, M. B., 30 vjeç.
Policia ka arrestuar 24-vjeçaren dhe 17-vjeçarin, ndërsa ndaj 30-vjeçarit ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë.
Sipas hetimeve paraprake, dyshohet se gjatë konfliktit, 24-vjeçarja ka dëmtuar me mjet prerës të miturin, i cili kishte tentuar të kryente vjedhje me dhunë në banesë.
Autoritetet po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
