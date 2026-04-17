Shqipëria dhe Kosova ‘sfidojnë’ Serbinë. Synojnë bashkëprodhim armësh

Shqipëria dhe Kosova pritet të thellojnë bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes, duke përfshirë edhe bashkëprodhimin dhe blerjet e përbashkëta të pajisjeve ushtarake.
Kjo u bë e ditur pas një takimi në Prishtinë mes ministrave të Mbrojtjes, Ejup Maqedonci dhe Ermal Nufi.
Ministri Maqedonci theksoi se bashkëpunimi do të zgjerohet në mënyrë konkrete në muajt në vijim, me fokus identifikimin e projekteve të përbashkëta në industrinë e mbrojtjes. Ai bëri të ditur se Kosova tashmë ka lidhur një kontratë për ndërtimin e një fabrike për prodhimin e municioneve, ndërsa po koordinohet edhe me partnerë ndërkombëtarë për bashkëprodhim.
Sipas autoriteteve në Prishtinë, fabrika do të ndërtohet në Jahoc dhe pritet që prodhimi i parë të nisë në fund të vitit 2026.
Nga ana tjetër, ministri shqiptar Ermal Nufi rikonfirmoi mbështetjen e Shqipëria ndaj Kosova, duke theksuar se çështjet e sigurisë në Kosovë janë të lidhura drejtpërdrejt me sigurinë e rajonit.
Ai bëri të ditur se gjatë takimeve me zyrtarë të NATO, përfshirë Mark Rutte dhe Giuseppe Cavo Dragone, është konfirmuar se nuk ka ndryshime në angazhimin e KFOR në Kosovë.
I pyetur për armatosjen e Serbia, Nufi u shpreh se çdo shtet përcakton vetë politikat dhe doktrinat e tij të sigurisë.
Ndërkohë, presidenti serb Aleksandar Vuçiç ka deklaruar së fundmi se vendi i tij do të vijojë të blejë armatime të reja, duke përmendur presionet që, sipas tij, vijnë nga vendet fqinje.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd