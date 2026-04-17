Marrëdhëniet Kinë – Turkmenistan pritet të zhvillohen në një stad të ri

Zëvendëskryeministri kinez Ding Xuexiang tha sot se Kina është e gatshme që, bazuar në parimin e përfitimeve të ndërsjella, të zgjerojë vazhdimisht hapësirën për bashkëpunim me Turkmenistanin dhe të punojë së bashku për zhvillim dhe begati.
Ding, i tha këto gjatë takimit me presidentin e Turkmenistanit Serdar Berdimuhamedov, në kryeqytetin e këtij vendi, Ashgabat.
Marrëdhëniet Kinë-Turkmenistan janë të rrënjosura në një histori shkëmbimesh miqësore që shtrihen mbi 2 000 vjet, dhe mbështetja e ndërsjellë është thelbi kryesor i partneritetit të gjithanshëm strategjik midis dy vendeve, vuri në dukje Ding.
Sipas tij, Kina do ta mbështesë gjithmonë Turkmenistanin në mbrojtjen e pavarësisë kombëtare, sovranitetit e integritetit territorial, si dhe në ndjekjen e një politike neutraliteti të përhershëm, duke mbetur një partnere e besueshme për Turkmenistanin.
Ndërsa presidenti turkmenistanas Serdar Berdimuhamedov theksoi që Turkmenistani e vlerëson shumë partneritetin e gjithanshëm strategjik me Kinën, dhe është i gatshëm të punojë për të zbatuar në mënyrë aktive konsensusin e arritur nga të dyja palët.
Ai tha se Turkmenistani do të vijojë t’i japë përparësi bashkëpunimit në sektorin e gazit natyror dhe të forcojë bashkëpunimin praktik në infrastrukturë, teknologjinë e lartë, bujqësi, shkëmbimet njerëzore e kulturore, siguri e fusha të tjera, për t’i ngritur marrëdhëniet dypalëshe në një nivel të ri.
