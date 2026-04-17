Thellohet tragjedia në ‘Rrugën e Kombit’! Dy viktima dhe 5 të plagosur
Transmetuar më 17-04-2026, 16:43

Një aksident i rëndë rrugor në Rrugën e Kombit, në segmentin Rrëshen – Milot, ka përfunduar në një bilanc tragjik me dy viktima dhe pesë të plagosur.

Sipas informacioneve të konfirmuara, viktimat janë Franush Palaj dhe Nikoll Prenga. Ata humbën jetën si pasojë e përplasjes së dy automjeteve.

Automjeti me drejtues shtetasin N. P., 61 vjeç, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin D. P., 30 vjeç.

Si pasojë e aksidentit kanë ndërruar jetë drejtuesi i njërit prej automjeteve shtetasi N. P., si dhe shtetasi F. P., rreth 57 vjeç (babai i shtetasit D. P.)

Gjithashtu, janë dëmtuar drejtuesi i automjetit tjetër, shtetasi D. P., si dhe 4 pasagjerë, të cilët janë transportuar në Spitalin e Traumës, në Tiranë, për ndihmë mjekësore.

Rrëshen/Informacion paraprak

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për përcaktimin e shkakut të aksidentit dhe dokumentimin ligjor të rastit.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

