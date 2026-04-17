Morën peng biznesmenin dhe i grabitën 300 mijë euro, dënohen dy shqiptarë në Itali

Dy shtetas shqiptarë janë dënuar nga drejtësia italiane për një grabitje të rëndë të ndodhur në Trento, ndërsa një i tretë pritet të dalë para gjykatës në muajin korrik si i dyshuar për organizimin e krimit.
Sipas mediave italiane, Klodjan Cesku, 31 vjeç, dhe Arsild Memaj, 21 vjeç, kanë pranuar fajësinë dhe janë dënuar me 4 vite e 3 muaj burg, si dhe me nga 1,200 euro gjobë.
Ndërkohë, Marjan Ndrekaj, 44 vjeç, do të përballet me drejtësinë si i dyshuar për drejtimin e grupit kriminal, pasi gjykata rrëzoi kërkesën e tij për gjykim të shkurtuar dhe caktoi seancën për muajin korrik.
Të tre akuzohen për grabitje në bashkëpunim me rrethana rënduese.
Ngjarja ka ndodhur natën mes 7 dhe 8 tetorit 2025, kur katër persona hynë në vilën e biznesmenit 72-vjeçar, Eugenio Gallizioli, duke e kërcënuar me armë dhe duke e mbajtur peng për rreth katër orë.
Sipas hetimeve, viktima refuzoi të tregonte kodin e kasafortës, çka i detyroi autorët të përdorin mjete prerëse për ta hapur dhe për të marrë rreth 300 mijë euro.
Autorët u identifikuan përmes kamerave të sigurisë dhe përgjimeve, ndërsa tre prej tyre u arrestuan disa javë më vonë në zona të ndryshme të Italisë. Një person i katërt vijon të jetë në kërkim.
Biznesmeni është paraqitur si palë civile në proces dhe ka kërkuar 400 mijë euro dëmshpërblim për dëmet materiale dhe morale.
