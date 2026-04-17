Irani sapo shpalli një vendim të papritur, reagon Trump: Faleminderit!

Irani rihap Ngushticën e Hormuzit për trafikun tregtar pas armëpushimit në Liban
Presidenti i SHBA, Donald Trump, njoftoi pak minuta më parë përmes Shtëpisë së Bardhë se Ngushtica e Hormuzit është tashmë plotësisht e hapur për qarkullim detar, pas deklaratës së bërë nga Irani.
“Irani sapo ka njoftuar se ngushtica është plotësisht e hapur dhe gati për kalim të plotë. Faleminderit Iran!”, shkroi Trump në rrjetin e tij social.
Irani njoftoi rihapjen e plotë të Ngushticës strategjike të Hormuzit për anijet tregtare, pak pasi hyri në fuqi edhe armëpushimi me Libanin.
Rihapja e rrugës ujore u konfirmua nga Ministri i Jashtëm Abbas Araghchi, i cili tha se operacionet detare po rifillonin në mënyrë të sigurt nën mbikëqyrjen iraniane.
"Në përputhje me armëpushimin në Liban, kalimi për të gjitha anijet tregtare përmes Ngushticës së Hormuzit shpallet plotësisht i hapur për periudhën e mbetur të armëpushimit, në rrugën e koordinuar siç është njoftuar tashmë nga Portet dhe Organizata Detare e Republikës Islamike të Iranit", deklaroi Araghchi.
Ky zhvillim vjen pas një periudhe tensionesh të forta në rajon, ku një nga rrugët më të rëndësishme për transportin global të naftës ishte bllokuar pjesërisht, duke ndikuar drejtpërdrejt në tregjet ndërkombëtare.
Sipas raportimeve ndërkombëtare, vendimi për hapjen e plotë të ngushticës lidhet me një armëpushim të përkohshëm në rajon dhe përpjekjet për të çuar përpara negociatat mes palëve.
Megjithatë, pavarësisht këtij zhvillimi pozitiv për transportin detar dhe tregjet energjetike, Shtetet e Bashkuara kanë bërë të qartë se presioni ndaj Iranit nuk ka përfunduar, duke mbajtur në fuqi masa të tjera deri në arritjen e një marrëveshjeje të plotë.
Ngushtica e Hormuzit konsiderohet një nga pikat më strategjike në botë, pasi përmes saj kalon një pjesë e madhe e furnizimit global me naftë, çka e bën çdo zhvillim në këtë zonë me ndikim të menjëhershëm në ekonominë globale.
