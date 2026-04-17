Të gjitha pamjet nga vdekja e Myrtos. Rindërtohet e tërë ngjarja

Lëvizjet e peshëngritësit dhe dy miqve të tij nga ora 00:27 deri në 05:14 të mëngjesit janë dokumentuar me pamje filmike
I gjithë komuniteti vendas është zhytur në zi për vdekjen tragjike të Myrtos në Argostoli të Kefalonisë. Prindër, miq dhe të afërm po i japin sot lamtumirën e fundit vajzës së re, e cila humbi jetën në mënyrë të padrejtë, e pafuqishme dhe e braktisur në një stol në sheshin qendror të qytetit.
“Zougla” publikoi pamjet nga kamerat e sigurisë së Airbnb ku Myrto dhe 23-vjeçari kishin planifikuar të kalonin natën e së hënës së kaluar.
Në orën 00:27, pronari i akomodimit shihet duke e çuar me makinë 19-vjeçaren dhe të dashurin e saj drejt Airbnb.
Rreth dy orë më vonë, në orën 02:21, 26-vjeçari, ish-peshëngritës, shihet duke u drejtuar drejt dhomës, ndërsa flet në telefon, me qëllim që t’u dorëzojë kokainë.
Pas rreth 30 minutash, në orën 02:52, ai shihet duke dalë nga Airbnb për të siguruar një sasi tjetër kokaine, siç i ishte kërkuar nga Myrto dhe 23-vjeçari.
Në orën 03:11, 26-vjeçari kthehet me kokainën në ambientet e akomodimit dhe shihet duke u ngjitur shkallëve për t’u takuar me ta dhe për ta përdorur së bashku.
Në orën 03:27, në vendngjarje mbërrin edhe personi i katërt, 22-vjeçari me origjinë shqiptare, i cili sipas deklarimeve të tij nuk ka bërë përdorim të lëndëve narkotike. Ai shihet duke u ngjitur drejt dhomës.
Pas rreth një ore, në orën 04:31, ndodh momenti tragjik. 22-vjeçari zbret me shpejtësi shkallët, duke mbajtur xhaketën e 19-vjeçares, ndoshta për të shmangur identifikimin nga kamerat. Menjëherë pas tij, 26-vjeçari zbret duke mbajtur në krahë Myrton, e cila në atë moment ishte pa ndjenja.
Autoritetet vlerësojnë se pas përdorimit të dytë të kokainës, 19-vjeçarja ka humbur ndjenjat. Tre të arrestuarit, në vend që ta dërgonin menjëherë në spital, dyshohet se e kanë lënë në një stol në sheshin qendror të Argostolit, duke njoftuar vetëm një mike të saj.
Rreth 15 minuta më vonë, në orën 04:46, 26-vjeçari shihet sërish duke dalë nga Airbnb, ndoshta për të marrë sendet që kishte lënë pas.
Në orën 05:14, edhe 23-vjeçari, i dashuri i Myrtos, shihet duke dalë nga dhoma, i veshur me kapuç.
Në deklaratën e tij para autoriteteve, 23-vjeçari ka pohuar se u kthye në Airbnb pasi vajza humbi ndjenjat, me qëllim për të fshehur telefonin celular dhe për të pastruar ambientin.
Ndërkohë, mësohet se telefoni celular i Myrtos është gjetur sot në një kafene në Argostoli.
Dëshmia e 23-vjeçarit
“Ishim në apartament me Myrton. 26-vjeçari erdhi dhe na solli drogën, të cilën Myrto e pagoi. Më pas u largua dhe u kthye sërish me një sasi tjetër, të cilën ajo e kërkonte me këmbëngulje.
Në një moment erdhi edhe 22-vjeçari. Dola në ballkon dhe pashë Myrton me konvulsione, duke u dridhur dhe duke lëvizur në shtrat. Fillimisht mendova se po bënte shaka, por ajo vazhdoi dhe kuptuam se diçka nuk shkonte. U përpoqëm ta ndihmonim, i ngritëm këmbët, por pa rezultat.
Vendosa të telefonoja ambulancën, por 26-vjeçari dhe 22-vjeçari më thanë të mos e bëja, që të mos përfshiheshim në telashe. Në fund telefonova dhe ata më thanë se do ta çonin poshtë dhe do të thoshin se e kishin gjetur në rrugë.
26-vjeçari e mori në krahë ndërsa ajo ishte pa ndjenja dhe e zbritën poshtë shkallëve. U përpoqa të mblidhja gjithçka nga apartamenti dhe më pas shkova në spital për të lënë telefonin. Atje pashë prindërit e saj dhe policinë dhe u tremba të afrohesha, nga frika se do përfshihesha në probleme.”
Çfarë tregoi autopsia?
Sipas ekspertizës mjeko-ligjore, vdekja e 19-vjeçares Myrto ka ardhur si pasojë e një arresti kardiak. Megjithatë, shkaku i saktë mbetet ende i paqartë. Përgjigjet priten nga analizat toksikologjike, të cilat do të ndihmojnë në sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Tre të arrestuarit akuzohen për vrasje me dashje
Rasti ka marrë një dimension më të rëndë pas njoftimit të Policisë Helenike, e cila fillimisht i arrestoi tre të rinjtë me akuzën e “ekspozimit të një personi ndaj rrezikut”.
Pas zhvillimeve të reja dhe rezultateve paraprake të hetimeve, akuza u rëndua në “vrasje me dashje përmes mosveprimit”, si dhe një rast i rënduar i posedimit dhe përdorimit të lëndëve narkotike.
