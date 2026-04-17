Rritet sërish çmimi i naftës dhe benzinës

Bordi i Transparencës në mbledhien e sotme, datë 17 Prill 2026, vendosi të rrisë sërish çmimin e karburanteve në Shqipëri.
Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gazoil i standardit SSH EN 590 të jetë 210 lekë/litri.
Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit benzinë e standardit SSH EN do të jetë 176 lekë/litri.
Çmimet e caktuara nga Bordi do të hynë në fuqi sot datë 17 prill ora 16.00 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.
Më herët pardje u shënua një rritje tjetër dhe deri sot pasdite çmimi i naftës është 207 lekë dhe i benzinës 174 lekë. Nga sot, nafta rritet me 3 lekë dhe benzina me 2 lekë. /noa.al
