Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Rritet sërish çmimi i naftës dhe benzinës
Transmetuar më 17-04-2026, 14:41

Bordi i Transparencës në mbledhien e sotme, datë 17 Prill 2026, vendosi të rrisë sërish çmimin e karburanteve në Shqipëri.

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gazoil i standardit SSH EN 590 të jetë 210 lekë/litri.

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit benzinë e standardit SSH EN do të jetë 176 lekë/litri.

Çmimet e caktuara nga Bordi do të hynë në fuqi sot datë 17 prill ora 16.00 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.

Më herët pardje u shënua një rritje tjetër dhe deri sot pasdite çmimi i naftës është 207 lekë dhe i benzinës 174 lekë. Nga sot, nafta rritet me 3 lekë dhe benzina me 2 lekë. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...