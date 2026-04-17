A do të jetë Sylvinho trajneri i Kombëtares? Ja përgjigja e Presidentit të FSHF?

Presidenti i Federata Shqiptare e Futbollit, Armand Duka, ka folur për të ardhmen e trajnerit Sylvinho, duke lënë të hapur mundësinë e vazhdimit të bashkëpunimit mes palëve.
Në një konferencë për shtyp, Duka bëri një analizë të ecurisë së Kombëtares në kualifikueset e fundit, të cilat i cilësoi si më të suksesshmet në historinë e ekipit.
Ai theksoi se, pavarësisht pritshmërive më të larta, skuadra realizoi një rrugëtim pozitiv, duke arritur objektivin për vendin e dytë në grup dhe duke shfaqur paraqitje të mira ndaj kundërshtarëve direkt.
Sipas tij, edhe përballja me Anglia ishte në nivel të kënaqshëm, duke pasur parasysh diferencat mes skuadrave.
Duka nënvizoi se dy ciklet e fundit kualifikuese kanë qenë historike për Shqipërinë, me vendin e parë në eliminatoret e Europianit dhe vendin e dytë në ato të Botërorit—një arritje e paprecedentë.
Në fokus të deklaratës së tij ishte edhe e ardhmja e trajnerit. Kreu i FSHF zbuloi se ka zhvilluar një bisedë të drejtpërdrejtë me Sylvinhon pas ndeshjes miqësore ndaj Ukraina, duke theksuar se vendimi për vazhdimësinë i takon vetë teknikut brazilian.
“Sylvinho është në një moment reflektimi. Roli i trajnerit kërkon shumë energji dhe përballje me presione të vazhdueshme,” u shpreh Duka, duke shtuar se trajneri ka kërkuar kohë për të vendosur mbi të ardhmen e tij.
Ai konfirmoi gjithashtu se Federata është e gatshme t’i ofrojë një kontratë të re nëse ai vendos të vijojë në krye të ekipit. Vendimi përfundimtar pritet të merret përpara ndeshjeve miqësore të muajit qershor.
Armando Duka: E dija që ky ishte interesi kryesor dhe po mendoja nëse duhet të thoja mendimin tim apo të prisja nga pyetjet tuaja. Në fakt ne prisnim më shumë dhe meritonim më shumë me atë që dhamë në Poloni. Kompeticioni ka qenë i mirë, kualifikueset në grup. Ka pasur edhe ndeshje në të cilat nuk ishin në pritshmëritë tona. Gjatë rrugëtimit të kualifikuese ka pasur një paraqitje të mirë kundër kundërshtarit direkt, sepse ky ishte edhe objektivi ynë, të dilnim të dytët në grup. Anglia, një kundërshtar që jo vetëm ne, por shumë kundërshtarë në Europë e kanë të vështirë, në Tiranë paraqitja jonë ishte e mirë.
Kualifikueset për mua janë të suksesshme dhe nëse do ta shtyj pak më tej për ta lidhur me trajnerin apo stafin, të dyja kualifikueset janë më të mirat e historisë së Shqipërisë. Kualifikueset për Europian, vendi i parë në grup dhe kualifikueset për në Botëror, vendi i dytë në grup, gjë që s’ka ndodhur asnjëherë më parë. Padyshim që dëshironim, e kishim ëndërr të shkonim në Botëror. Mund të shkonim nga ajo ndeshje, të paktën ta provonim edhe në Stokholm. Fati nuk na buzëqeshi.
Duke u nisur nga kjo mini-analizë, unë kam biseduar me trajnerin e ekipit Kombëtar direkt pasi u kthyem nga ajo ndeshje miqësore me Ukrainën, ku të gjithë ishim të ‘plagosur’. I kam thënë të njëjtat gjëra. Rrugëtimi ynë ishte pozitivë. Por një trajner e ndjen vetë nëse e udhëheq vërtet një skuadër. Pozicioni i trajnerit të konsumon. Dihet që futbollistët nuk thirren dhe nuk janë të lumtur. Të ruash balancat dhe të kesh fuqi sërish e ndjen më shumë ai që është në timon. Unë besoj se e kam detyrim që të jem transparent për të gjitha gjërat dhe po i them bisedat me trajnerin. Ai më ka pyetur: ‘Se e mendon ti?’. Në këndvështrimin tim i kam thënë që ke energji akoma. Ai do të marrë kohën për ta menduar këtë gjë dhe do të më japë një përgjigje. Nëse ai më thotë që ka energji, atëherë ne do i japim një kontratë të re. Por ne këtë gjë do e vendosim përpara miqësoreve të qershorit.
