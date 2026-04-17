Kryeministri më i ‘varfër’ në botë! Albin Kurti deklaron vetëm 16 euro e 14 cent në llogari

Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit ka publikuar deklarimin vjetor të pasurisë së kryeministrit të Kosovë, Albin Kurti, ku bie në sy një rënie e kursimeve personale dhe rritje e shpenzimeve për banesën.
Sipas deklarimit, Kurti ka vetëm 16 euro e 14 cent në llogarinë e tij bankare, një shifër dukshëm më e ulët krahasuar me vitin e kaluar, kur kishte deklaruar rreth 1800 euro kursime.
Ndërkohë, në emër të bashkëshortes janë deklaruar rreth 19,500 euro kursime, si dhe një kredi e mbetur prej 160 mijë eurosh. Gjithashtu, janë përfshirë edhe kursime të vajzës në vlerë prej rreth 2,050 eurosh.
Në pjesën e pasurive të paluajtshme nuk ka ndryshime, ku përmendet banesa në pronësi të bashkëshortes, me vlerë rreth 530 mijë euro.
Një nga ndryshimet kryesore lidhet me rritjen e qirasë së banesës, e cila ka shkuar në 350 euro në muaj, nga 250 euro që ishte një vit më parë.
Sa i përket të ardhurave, Kurti ka deklaruar rreth 21,315 euro në vit nga paga si kryeministër, ndërsa bashkëshortja e tij ka të ardhura vjetore prej rreth 51 mijë eurosh.
Deklarimi i fundit ka tërhequr vëmendje për nivelin minimal të kursimeve personale të kreut të qeverisë, në kontrast me detyrën që mban.
