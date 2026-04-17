Berisha thirrje për protestë në Tiranë: ‘Sot në orën 19:00 nis kryengritja paqësore’

Kryetari i PD, Sali Berisha, ka bërë thirrje për pjesëmarrje masive në një protestë që ai e ka quajtur “kryengritje paqësore”, e cila pritet të zhvillohet sot në orën 19:00 në Tiranë.
Berisha u shpreh se tubimi qytetar vjen si reagim ndaj rritjes së çmimeve, krizës ekonomike dhe, siç ai pretendon, korrupsionit në nivelet e larta të qeverisjes.
Në deklaratën e tij publike, Berisha u shpreh se qytetarët kanë “1001 motive” për të dalë në shesh, duke përmendur rritjen e kostos së jetesës, çmimin e naftës dhe vështirësitë për fermerët dhe transportin publik.
Ai akuzoi qeverinë për keqmenaxhim ekonomik dhe për mungesë mbështetjeje ndaj sektorëve jetikë, ndërsa e cilësoi situatën aktuale si një barrë të rëndë mbi qytetarët shqiptarë.
Thirrja e tij vjen në kuadër të një retorike të ashpër politike ndaj ekzekutivit, ndërsa protestat e paralajmëruara pritet të testojnë mobilizimin e opozitës në kryeqytet.
