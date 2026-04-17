‘Na fal, Mirto…’

Nuk të njihja, Myrto. Dhe megjithatë jetoje pranë meje. Në të njëjtën lagje.
Me familjen tënde… një familje e qetë, e ndershme, pa shqetësuar askënd.
Ishte vetëm një fëmijë… tetëmbëdhjetë vjeç…
Që nuk shqetësoi kurrë askënd. Që nuk dha kurrë arsye për të folur për të.
Dhe papritur “u largove”.
Na fal, Myrto.
Jo për atë natë… as për agimin e ditës së re që nuk erdhi për ty… drejtësia do të gjykojë… dhe ti me siguri NUK DO TË FALËSH…
Por na fal për gjithçka tjetër…
dhe po, përgjegjësia e të tjerëve NUK zvogëlon PËRGJEGJËSINË PENALE TË TYRE, NGA ANA E PROKURORISË, TË AKUZUARVE…
por e keqja nuk vjen papritur.
E keqja, pothuajse gjithmonë, jep shenja.
Dhe të gjithë — PO, të gjithë — dëgjuam diçka… pamë diçka…
Dhe megjithatë HESHTËM… fjetëm… sepse duhej të flinim… sepse në mëngjes kishim punë.
Dikur, në romane: “të gjithë për një”.
Sot, në realitet? ASKUSH PËR ASKËND.
Dhe e keqja rritet… bëhet më e madhe.
Dhe të hodhën… të lanë vetëm… dhe aty u humb koha… gjithçka u shua…
Dhe fajtorët janë shumë… ata që thonë “nuk di”… “nuk pashë”… “nuk është puna ime”.
E sheh Myrto, “këtu” nuk ndëshkohen ata që vendosin minat, NDËSHKOHEN ATA QË I SHKELIN.
Dhe të tjerët? Tregojnë. Komentojnë. Shkruajnë.
Dhe disa të mjerë, poshtë një fotografie tënde, një fotografie që disa me instinkt grabitqar E ZGJODHËN… jo sepse ishe ti, por sepse u leverdiste… komente të neveritshme…
Sa vajza sot postojnë foto? Sa fytyra të grimuar ka kudo?
Por aty u ndalën hipokritët… për të “gjykuar” ata… kinse të pafajshmit…
Nuk e kuptuan.
Nuk e kuptuan që nuk ishe një imazh. Ishe NJË FËMIJË.
Tetëmbëdhjetë vjeç.
Me ëndrra.
Që u shuan.
PADREJTËSISHT. PLOTËSISHT PADREJTËSISHT.
Na fal, Myrto.
Tani po largohesh.
Po shkon në “lagjen e engjëjve”.
NUK NA MERITOJE.
Një shoqëri që mësoi të shohë — jo të kuptojë.
Të dëgjojë — pa dëgjuar. Të flasë — pa thënë asgjë.
Të heshtë, KUR NUK DUHET…
Mësuam të jetojmë pranë rrezikut sikur të ishte normale.
Dhe kur vjen e keqja… bëjmë sikur “habitemi”.
HIPOKRITË.
Sepse brenda nesh e dinim.
Por nuk donim të prishnim rehatinë tonë.
DHE KJO ËSHTË NJË KRIM TJETËR.
Dhe e keqja DO TË NDODHË PËRSËRI…
Sepse nuk ndryshojmë. Sepse nuk duam të ndryshojmë.
Sepse përgjegjësia dhemb.
Dhe preferojmë të tregojmë me gisht.
Gjithmonë dikë tjetër.
Kurrë veten.
Dhe kështu… E KEQJA TJETËR KA FILLUAR TASHMË.
Diku… në një dhomë tjetër… në një lagje tjetër…
Tek një fëmijë tjetër… dhe ne?
Edhe një herë DO TË HESHTIM.
Na fal, Myrto…
Dhe nesër do të zgjohemi… do të shkojmë në punë… dhe pastaj… DO TË HARROJMË.
Ashtu siç harruam Elenin në Rodos… Ashtu siç harruam Kyriakin që nuk u ndihmua nga Policia.
Dhe pastaj? Në mjegullën e kohës humbet gjithçka…
Na fal, Myrto.
Nëse mundesh.
Dhe të gjitha ingranazhet e ndryshkura të kësaj makinerie të prishur, që disa e quajnë “SISTEM”…
Kopjues i përulur i tingujve të heshtjes…
Nga Gerasimos Vas. Theodoratos/ InKefalonia
