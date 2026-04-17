Këta janë 3 djemtë që akuzohen për vrasje me dashje të vajzës në Greqi (Foto dhe video)

Kefaloni: Para gjykatësit hetues dhe prokurorit dolën sot tre të arrestuarit për vdekjen e Myrtos
Para gjykatësit hetues dhe prokurorit të Kefalonisë u paraqitën sot, e premte 17 prill, në orët e mëngjesit, tre të arrestuarit që dyshohet se janë të përfshirë në çështjen e vdekjes së 19-vjeçares Myrto.
Ndaj tyre është ngritur ndjekje penale, e cila është rënduar në akuzën për vrasje me dashje përmes mosveprimit, në bazë të neneve 299 dhe 15 të Kodit Penal.
Jashtë gjykatës së Kefalonisë, ka një mobilizim të paparë, me një prani të fortë policore dhe ekipe të shumta televizive që mbulojnë zhvillimet minutë pas minute.
Interesi publik mbetet i pazvogëluar, ndërsa çështja vazhdon të ngjallë emocione dhe pikëpyetje të forta rreth rrethanave që çuan në fundin tragjik të 19-vjeçares.
Orët e ardhshme pritet të jenë kritike, pasi vendimet e autoriteteve gjyqësore do të përcaktojnë rrjedhën e një çështjeje që ka lënë gjurmë të thella në shoqërinë vendase dhe në të gjithë vendin.
Sipas informacioneve të deritanishme, të cituara nga agjencia APE–MPE, hetimi policor është bazuar në pamje filmike, dëshmi të dëshmitarëve dhe prova të tjera të rëndësishme.
Autoritetet kanë sekuestruar telefona celularë, rroba dhe sende personale, të cilat po analizohen në kuadër të hetimeve paraprake.
Çfarë ka nxjerrë në dritë hetimi deri tani
Nga hetimet është bërë e mundur të përcaktohen lëvizjet e të akuzuarve para dhe gjatë transportimit të 19-vjeçares në shesh, si dhe veprimet e mëvonshme të 23-vjeçarit, i cili dyshohet se ka kryer pastrim të kujdesshëm të ambientit ku, sipas autoriteteve, ndodheshin bashkë me viktimën duke konsumuar lëndë narkotike.
Ndërkohë, një grup i specializuar i Zyrës së Hetimeve Kriminalistike ka kryer fotografim dhe kontroll të detajuar të vendit ku dyshohet se ndodhën ngjarjet, si dhe është marrë material biologjik për analiza laboratorike.
Ceremonia mortore për 19-vjeçaren Myrto do të zhvillohet sot, në orën 15:00, në Mitropolinë e Shenjtë të Argostolit.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd