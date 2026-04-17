Vr’asja e Liridona Ademajt/ Prokuroria kërkon burgim të përjetshëm për Naim Murselin dhe bashkëpunëtorët
Transmetuar më 17-04-2026, 12:26

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka kërkuar dënim me burgim të përjetshëm për Naim Murseli dhe të bashkakuzuarit në rastin e vrasjes së Liridona Ademaj, duke e cilësuar ngjarjen si një vrasje të planifikuar me motive përfitimi financiar.

Në fjalën përfundimtare, prokurorja e rastit theksoi se Murseli ka vepruar në bashkëpunim me persona të tjerë për organizimin dhe ekzekutimin e krimit, duke simuluar një grabitje dhe duke e trajtuar viktimën si “dëm kolateral”.

Sipas aktakuzës, në këtë rast janë të përfshirë edhe Granit Plava, i dyshuar si ekzekutuesi i vrasjes, dhe Kushtrim Kokalla, i cili dyshohet se ka ndërmjetësuar lidhjen mes palëve të përfshira në krim.

Prokuroria ka argumentuar se provat, përfshirë komunikimet, lëvizjet e automjeteve dhe dëshmitë e mbledhura gjatë gjykimit, tregojnë një plan të koordinuar për realizimin e vrasjes, duke kundërshtuar versionet e paraqitura nga mbrojtja.

Ngjarja ka ndodhur më 29 nëntor 2023 në fshatin Bërnicë pranë Prishtinë, ku Liridona Ademaj u vra në prani të fëmijëve të saj.

Sipas hetimeve, motivi i dyshuar lidhet me përfitim financiar nga një policë sigurimi jetësor në Suedi, si dhe premtime financiare të bëra ndaj bashkëpunëtorëve për realizimin e krimit.

Rasti ka shkaktuar reagim të gjerë publik në Kosovë, duke rikthyer në vëmendje shqetësimet për dhunën ndaj grave dhe dënimet për krime të rënda në vend.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

