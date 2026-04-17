Vr’asja e Liridona Ademajt/ Prokuroria kërkon burgim të përjetshëm për Naim Murselin dhe bashkëpunëtorët

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka kërkuar dënim me burgim të përjetshëm për Naim Murseli dhe të bashkakuzuarit në rastin e vrasjes së Liridona Ademaj, duke e cilësuar ngjarjen si një vrasje të planifikuar me motive përfitimi financiar.
Në fjalën përfundimtare, prokurorja e rastit theksoi se Murseli ka vepruar në bashkëpunim me persona të tjerë për organizimin dhe ekzekutimin e krimit, duke simuluar një grabitje dhe duke e trajtuar viktimën si “dëm kolateral”.
Sipas aktakuzës, në këtë rast janë të përfshirë edhe Granit Plava, i dyshuar si ekzekutuesi i vrasjes, dhe Kushtrim Kokalla, i cili dyshohet se ka ndërmjetësuar lidhjen mes palëve të përfshira në krim.
Prokuroria ka argumentuar se provat, përfshirë komunikimet, lëvizjet e automjeteve dhe dëshmitë e mbledhura gjatë gjykimit, tregojnë një plan të koordinuar për realizimin e vrasjes, duke kundërshtuar versionet e paraqitura nga mbrojtja.
Ngjarja ka ndodhur më 29 nëntor 2023 në fshatin Bërnicë pranë Prishtinë, ku Liridona Ademaj u vra në prani të fëmijëve të saj.
Sipas hetimeve, motivi i dyshuar lidhet me përfitim financiar nga një policë sigurimi jetësor në Suedi, si dhe premtime financiare të bëra ndaj bashkëpunëtorëve për realizimin e krimit.
Rasti ka shkaktuar reagim të gjerë publik në Kosovë, duke rikthyer në vëmendje shqetësimet për dhunën ndaj grave dhe dënimet për krime të rënda në vend.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd