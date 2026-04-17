Përplasja me një të mitur i merr jetën të riut në Greqi. Emri

Një aksident rrugor me pasoja fatale ndodhi pas orës 22:00 të së enjtes, më 16 prill, në Tolo të Argolis në Greqi, duke i marrë jetën 35-vjeçarit Manol Leka, raporton noa.al duke cituar median lokale.
Dy motoçikleta u përplasën ballë për ballë jashtë Shkollës Fillore të fshatit bregdetar.
Shoferët u transportuan me ambulancë në Spitalin e Argosit. 35-vjeçari Manol Leka ndërroi jetë nga plagët e marra, ndërsa i mituri 16-vjeçar i motoçikletës tjetër, i cili u plagos rëndë, u dërgua më pas në një spital në Atikë.
Departamenti i Policisë Rrugore të Nafplio-s po heton rrethanat dhe shkaqet e aksidentit.
Njoftimi i policisë për aksidentin:
Mbrëmjen e djeshme (16.4.2026), në një rrugë lokale të bashkisë së Nafplio-s, një monoped me dy rrota, i drejtuar nga një shtetas grek i mitur, është përplasur me një motoçikletë me dy rrota, të drejtuar nga një i huaj 35-vjeçar, duke rezultuar në lëndime të të dyve të mësipërmve.
Të plagosurit u dërguan në Spitalin e Përgjithshëm të Argos, ku 35-vjeçari ndërroi jetë pak kohë më vonë.
Një hetim paraprak po kryhet nga Departamenti i Policisë Rrugore të Nafplio-s.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
