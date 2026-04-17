Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
Tiranë: Pistoletë pa leje në makinë, arrestohen dy të rinj – procedohet edhe shoferi
Transmetuar më 17-04-2026, 11:42

Policia e Shtetit ka finalizuar një operacion të koduar “Back Side” në Tiranë, duke arrestuar dy të rinj dhe proceduar një tjetër, pasi gjatë kontrollit në automjet u gjet një armë zjarri pa leje.

Operacioni u zhvillua nga forcat “Shqiponja”, në bashkëpunim me Komisariati i Policisë Nr. 6 Tiranë, në zonën e Qafë Kashar, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative.

Gjatë kontrollit, policia gjeti një pistoletë me municion luftarak, e cila dyshohet se mbahej pa leje nga pasagjeri i automjetit.

Në pranga u vu shtetasi E. L., 21 vjeç, banues në Shkodër, për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve dhe municionit”.

Ndërkohë, drejtuesi i mjetit, shtetasi E. A., 23 vjeç, gjithashtu nga Shkodra, u arrestua për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”.

Materialet procedurale i janë referuar Prokuroria e Tiranës për veprime të mëtejshme.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...