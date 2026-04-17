Tiranë: Pistoletë pa leje në makinë, arrestohen dy të rinj – procedohet edhe shoferi

Policia e Shtetit ka finalizuar një operacion të koduar “Back Side” në Tiranë, duke arrestuar dy të rinj dhe proceduar një tjetër, pasi gjatë kontrollit në automjet u gjet një armë zjarri pa leje.
Operacioni u zhvillua nga forcat “Shqiponja”, në bashkëpunim me Komisariati i Policisë Nr. 6 Tiranë, në zonën e Qafë Kashar, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative.
Gjatë kontrollit, policia gjeti një pistoletë me municion luftarak, e cila dyshohet se mbahej pa leje nga pasagjeri i automjetit.
Në pranga u vu shtetasi E. L., 21 vjeç, banues në Shkodër, për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve dhe municionit”.
Ndërkohë, drejtuesi i mjetit, shtetasi E. A., 23 vjeç, gjithashtu nga Shkodra, u arrestua për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”.
Materialet procedurale i janë referuar Prokuroria e Tiranës për veprime të mëtejshme.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
