Me ar’më dhe dr’ogë në hotel, arrestohet i riu shqiptar në Itali

Një 32-vjeçar shqiptar është arrestuar nga karabinierët në zonën e Lagundo dhe Scena, në provincën e Bolzano, pas një kontrolli në një dhomë hoteli ku u zbulua një sasi droge dhe një armë zjarri e mbajtur pa leje.
Sipas autoriteteve italiane, operacioni nisi fillimisht si një verifikim administrativ mbi vendbanimin e të dyshuarit, por gjatë kontrollit në hotel oficerët konstatuan pako të dyshimta dhe më pas ushtruan kontroll të plotë të ambientit.
Gjatë kontrollit u sekuestruan rreth 465 gramë kokainë, e ndarë në formë blloku, së bashku me peshore elektronike dhe materiale paketimi, që dyshohet se përdoreshin për shpërndarje të lëndës narkotike.
Në dhomë u gjet gjithashtu një armë zjarri e tipit pistoletë, e modifikuar për të qëlluar fishekë 9×17 mm, së bashku me municion dhe një karikator. Autoritetet sekuestruan gjithashtu rreth 360 euro, që dyshohet se vijnë nga aktiviteti kriminal.
I arrestuari, i cili rezulton me precedentë penalë, akuzohet për posedim të lëndëve narkotike me qëllim trafikimi dhe për armëmbajtje pa leje.
Ai është dërguar në paraburgim në Bolzano, ndërsa arma e sekuestruar do t’i nënshtrohet ekspertizave të mëtejshme teknike nga autoritetet italiane.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
