Presidenti Begaj dekreton lirimin dhe emërimin e 5 ambasadorëve (EMRAT)

Bajram Begaj ka dekretuar lirimin nga detyra të pesë ambasadorëve të Republikës së Shqipërisë, si dhe ka firmosur emërime të reja në përfaqësitë diplomatike të vendit.
Sipas dekreteve të Presidencës, nga detyra janë liruar disa përfaqësues të rëndësishëm diplomatikë, përfshirë ambasadorë me kompetenca të gjera rajonale dhe ndërkombëtare.
Mes tyre është z. Riza Poda, i cili shërbente si ambasador në Kinë dhe njëkohësisht mbulonte edhe disa shtete të Azisë si Bangladeshi, Koreja e Veriut, Vietnami, Mongolia dhe Tajlanda.
Po ashtu janë liruar nga detyra z. Bardhyl Canaj, ambasador në Serbi, si dhe z. Sami Shiba, i cili mbulonte Egjiptin dhe një sërë vendesh të Lindjes së Mesme dhe Afrikës Veriore.
Nga detyra është liruar edhe znj. Vasilika Hysi, ambasadore në misionin e përhershëm të Shqipërisë pranë Organizata e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, si dhe znj. Albana Dautllari, ambasadore në Belgjikë dhe në Luksemburg.
Në të njëjtin vendim, Presidenti ka dekretuar emërime të reja diplomatike, përfshirë z. Gazmend Barbullushi si ambasador në Belgjikë dhe në Luksemburg, si dhe znj. Albana Dautllari në misionin e Shqipërisë pranë Bashkimi Evropian.
Vendimet e Presidentit vijnë në kuadër të rotacionit diplomatik dhe riorganizimit të përfaqësive të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare.
DEKRETI:
Presidenti i Republikës, Sh. T. Z. Bajram Begaj, dekretoi sot lirimin nga detyra të:
Z. Riza Poda, Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën Popullore të Kinës, rezident, si dhe Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën Popullore të Bangladeshit, në Republikën Popullore Demokratike të Koresë, në Republikën Socialiste të Vietnamit, në Mongoli dhe në Mbretërinë e Tajlandës, jo rezident;
Z. Bardhyl Canaj, Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Serbisë, rezident;
Z. Sami Shiba, Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën Arabe të Egjiptit, rezident, si dhe Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën Arabe të Sirisë, në Mbretërinë Hashemite të Jordanisë, Shtetin e Libisë, Shtetin e Palestinës, Republikën Libaneze dhe në Republikën e Sudanit, jo rezident;
Znj. Vasilika Hysi, Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Misionin e Përhershëm të Republikës së Shqipërisë pranë Zyrës së Kombeve të Bashkuara dhe Organizatave të Tjera Ndërkombëtare në Gjenevë, rezident;
Znj. Albana Dautllari, Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Belgjikës, rezident, si dhe Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Dukatin e Madh të Luksemburgut, jo rezident.
Gjithashtu, Presidenti i Republikës dekretoi emërimin e:
Z. Gazmend Barbullushi në detyrën e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Belgjikës, rezident, si dhe Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Dukatin e Madh të Luksemburgut, jo rezident;
Znj. Albana Dautllari në detyrën e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Misionin e Republikës së Shqipërisë pranë Bashkimit Evropian, rezident.
