E nxorën në rrugë dhe e braktisën/ Tre autorët para drejtësisë, babai i 19-vjeçares shqiptare: Sot kam dasmë dhe funeral për vajzën

Një ngjarje e rëndë ka tronditur ishullin grek të Kefalonia, ku 19-vjeçarja shqiptare Myrto është gjetur pa shenja jete në orët e para të mëngjesit në zonën e Argostoli.
Sipas autoriteteve greke, tre të rinj të moshave 26, 23 dhe 22 vjeç janë vënë nën hetim dhe janë paraqitur para drejtësisë, mes tyre edhe një ish-peshëngritës 26-vjeçar, i cili ka deklaruar se e ka nxjerrë vajzën pa ndjenja nga ambienti ku ndodheshin dhe se është njoftuar urgjenca. Megjithatë, hetimet paraprake paraqesin një version të ndryshëm të ngjarjes.
Fillimisht të dyshuarit u akuzuan për vepra që lidhen me drogën dhe mosdhënien e ndihmës, por më pas akuza është rënduar në “vrasje me dashje përmes mosveprimit”, duke e kthyer çështjen në një hetim penal shumë më të rëndë.
Sipas hetimeve, tre të rinjtë dyshohet se ndodheshin me viktimën në një dhomë hoteli dhe nuk i kanë dhënë ndihmë kur ajo ka humbur ndjenjat. Më pas, dyshohet se e kanë nxjerrë jashtë dhe e kanë braktisur në një shesh, ku është gjetur pa ndjenja.
Pamjet e kamerave të sigurisë janë bërë pjesë kyçe e hetimit, ku raportohet se shihet momenti kur 26-vjeçari e nxjerr vajzën jashtë hotelit.
Autoritetet po hetojnë gjithashtu dyshime për manipulim të provave, përfshirë pastrimin e dhomës dhe zhdukjen e telefonit të viktimës, i cili më vonë është gjetur i braktisur.
Sipas ekspertizës mjeko-ligjore, vdekja dyshohet të ketë ardhur si pasojë e arrestit kardiak të shkaktuar nga edema pulmonare, ndërsa rezultatet toksikologjike pritet të sqarojnë më tej rrethanat.
Ndërkohë, familja i ka dhënë lamtumirën e fundit 19-vjeçares mes dhimbjes së madhe. Babai i saj ka deklaruar se dyshon për një ngjarje më të gjerë dhe kërkon zbardhjen e plotë të së vërtetës.
Hetimet vijojnë për të përcaktuar përgjegjësitë dhe rrethanat e plota të kësaj ngjarjeje tragjike.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd