SPAK jep pretencën për ish-kreun e ARRSH, ja sa vite burg kërkon për Evis Berberin

Prokuroria e Posaçme SPAK ka dhënë pretencën për ish-drejtorin e Autoriteti Rrugor Shqiptar, Evis Berberi, në një nga dosjet më të rëndësishme për shkelje në procedurat e prokurimeve publike.
Sipas akuzës së lexuar në gjykatë, Berberi përballet me disa vepra penale, përfshirë shkelje të barazisë në tendera në pesë episode, korrupsion pasiv në gjashtë episode dhe pastrim parash në një episod. Për këto akuza, prokuroria ka kërkuar dënim me 10 vite burg.
Për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi i kërkuar zbret në 6.8 vite burg.
Në të njëjtën çështje, Gentian Gjyli, ish-drejtor në Autoriteti Rrugor Shqiptar, përballet me kërkesë për 1.6 vite burg dhe ndalim për ushtrim funksionesh publike për 5 vite, për shkelje të barazisë në tendera në dy episode.
Po ashtu, për Erald Elezin, ish-drejtor i Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, SPAK ka kërkuar 1.6 vite burg dhe të njëjtën masë ndalimi për funksione publike për 5 vite.
Prokurori i çështjes, Dritan Prençi, ka paraqitur gjithashtu konkluzionet përfundimtare edhe për 20 të pandehur të tjerë të përfshirë në këtë dosje.
Në kuadër të kërkesave të saj, Prokuroria e Posaçme SPAK ka kërkuar gjithashtu konfiskimin e shumave të sekuestruara gjatë hetimeve.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd