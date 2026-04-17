Kursi i këmbimit sot: Euro dhe dollari shfaqin luhatje në tregun valutor
Transmetuar më 17-04-2026, 09:27

Tregu valutor në Shqipëri paraqitet me lëvizje të lehta për monedhat kryesore, ndërsa Euro dhe Dollari amerikan vijojnë të mbeten në fokus të zhvillimeve ekonomike.

Sipas kursit zyrtar për ditën e sotme, Dollari amerikan blihet me 80.7 lekë dhe shitet me 82 lekë, duke reflektuar një tendencë të qëndrueshme, por me sinjale dobësimi në raport me periudhat e mëparshme.

Nga ana tjetër, Euro blihet me 95.3 lekë dhe shitet me 96.1 lekë, duke ruajtur një pozicion relativisht të qëndrueshëm në treg.

Ndërkohë, Franga zvicerane këmbehet me 103 lekë në blerje dhe 104 lekë në shitje, ndërsa Paundi britanik blihet me 109 lekë dhe shitet me 110 lekë.

Lëvizjet në kursin e këmbimit vijnë në një kohë kur institucionet financiare ndërkombëtare, përfshirë Deutsche Bank, kanë paralajmëruar për një dobësim strukturor të dollarit amerikan në tregjet globale, duke ngritur pikëpyetje mbi dominimin e tij afatgjatë.

Ekspertët theksojnë se kursi i këmbimit mbetet i ndjeshëm ndaj faktorëve ndërkombëtarë dhe zhvillimeve ekonomike, duke e bërë tregun valutor dinamik dhe të paparashikueshëm në afat të shkurtër.

