Zjarri në Tiranë, sot jepen masat për të ndaluarit

Në orën 11:00 të kësaj të premteje pritet të jepen masat e sigurisë për personat e përfshirë në ngjarjen e rëndë të zjarrit në kompleksin në Tiranë, ku një pallat pranë QSUT u shkrumbua pothuajse plotësisht.
Para gjykatës do të paraqiten disa persona që lidhen me ndërtimin dhe administrimin e godinës, ndërsa hetimet synojnë të zbardhin përgjegjësitë konkrete për dëmet e shkaktuara.
Mes të proceduarve janë inxhinieri Enver Ademi, kontraktori i fasadës Altin Furtuna, administrator i objektit Agron Cara, si dhe menaxherja e një biznesi brenda pallatit, Razie Sula.
Ngjarja ka ngritur dyshime të forta mbi standardet e ndërtimit dhe masat e sigurisë në objekt, ndërsa autoritetet po hetojnë për të përcaktuar shkaqet e zjarrit dhe rolin e secilit prej të përfshirëve.
Zjarri, i cili shkaktoi dëme të mëdha materiale dhe alarm në zonë, ka rikthyer në vëmendje çështjen e kontrollit teknik dhe përgjegjësisë në sektorin e ndërtimit në vend.
Hetimet vijojnë, ndërsa vendimet e gjykatës priten të hedhin më shumë dritë mbi këtë ngjarje të rëndë.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
