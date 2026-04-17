Papa Leon XIV në Kamerun: ‘Mjerë ata që manipulojnë fenë për luftë’

Papa Leon XIV ka përsëritur thirrjen e tij për paqe gjatë vizitës në Kamerun, duke dënuar ashpër përdorimin e fesë për qëllime politike, ekonomike dhe ushtarake.
Duke folur në Katedralja e Shën Jozefit në Bamenda, Papa kritikoi atë që e cilësoi si një “grusht tiranësh” që, sipas tij, po investojnë miliarda për të nxitur luftëra dhe destabilizim global përmes shfrytëzimit të burimeve dhe tensioneve.
Në një takim ndërfetar për paqen, ku morën pjesë përfaqësues të komuniteteve të ndryshme fetare, ai theksoi: “Lum paqebërësit, por mjerë ata që manipulojnë fenë dhe emrin e Zotit për përfitimet e tyre, duke e zhytur të shenjtën në errësirë”.
Deklaratat e Papës vijnë në një moment tensionesh të larta ndërkombëtare dhe përplasje retorike me presidentin amerikan Donald Trump, veçanërisht lidhur me konfliktin në Iran.
Vizita në Kamerun zhvillohet në një kontekst të brishtë sigurie. Konflikti mes forcave qeveritare dhe separatistëve anglishtfolës, i përshkallëzuar që nga viti 2016 gjatë qeverisjes së Paul Biya, ka shkaktuar mijëra viktima dhe zhvendosje masive të popullsisë.
Sipas të dhënave, mbi 6,000 civilë janë vrarë dhe më shumë se 600,000 persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, ndërsa dhuna dhe pasiguria vijojnë të mbeten të larta.
Në mesazhin e tij, Papa theksoi se shfrytëzimi i burimeve natyrore dhe investimi i fitimeve në armatim po ushqejnë një cikël të vazhdueshëm konflikti, duke bërë thirrje për ndërgjegjësim global dhe refuzim të çdo forme manipulimi të fesë për luftë.
