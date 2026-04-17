Hyn në fuqi armëpushimi 10-ditor mes Izraelit dhe Libanit

Armëpushimi 10-ditor mes Izraelit dhe Libanit ka hyrë në fuqi në mesnatë sipas kohës lokale, mes raportimeve për incidente të izoluara në orët e para të zbatimit të tij.
Gazetarë në terren raportuan për të shtëna me armë zjarri dhe lëshime raketash, të cilat dyshohet se mund të kenë qenë edhe të shtëna festuese pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes.
Media shtetërore libaneze raportoi për vazhdim të sulmeve izraelite në jug të vendit, megjithatë këto informacione nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.
Ndërkohë, ushtria e Libanit deklaroi se ka regjistruar disa shkelje të armëpushimit nga pala izraelite dhe u bëri thirrje qytetarëve të shmangin kthimin e menjëhershëm në zonat jugore.
Roli i SHBA dhe deklaratat zyrtare
Për arritjen e marrëveshjes njoftoi më 16 prill presidenti amerikan Donald Trump, pas bisedimeve me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentin libanez Joseph Aoun.
Trump deklaroi se synon të zhvillojë takime me të dy liderët në ditët në vijim, ndërsa e cilësoi marrëveshjen si një hap të rëndësishëm drejt stabilitetit rajonal.
Në një video-deklaratë, Netanyahu konfirmoi dakordësinë për armëpushimin dhe theksoi mundësinë për arritjen e një marrëveshjeje më të gjerë historike pas dekadash tensioni mes dy vendeve.
Përfshirja e Hezbollahut dhe situata në terren
Sipas Donald Trump, armëpushimi përfshin edhe Hezbollah, grup i cili kontrollon pjesë të jugut të Libanit dhe konsiderohet organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara.
Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian ka futur në listën e zezë vetëm krahun e armatosur të këtij grupi.
Pamje të publikuara nga media ndërkombëtare tregojnë qytetarë që po rikthehen në zonat jugore, ndërsa disa shfaqen duke mbajtur simbole të Hezbollahut dhe fotografi të ish-liderit Hassan Nasrallah, i vrarë në vitin 2024.
Megjithatë, vetë Hezbollahu u ka bërë thirrje banorëve të shmangin kthimin e menjëhershëm dhe të mos festojnë me armë, deri në konfirmimin e plotë të respektimit të armëpushimit.
Reagimi ndërkombëtar
Sekretari i Përgjithshëm i Organizata e Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, përshëndeti marrëveshjen dhe u bëri thirrje të gjitha palëve që ta respektojnë atë plotësisht.
Në një deklaratë zyrtare, OKB vlerësoi gjithashtu rolin e Shteteve të Bashkuara në ndërmjetësimin e armëpushimit.
Situata e sigurisë
Ushtria izraelite ka bërë të ditur se forcat e saj do të mbeten të dislokuara në jug të Libanit edhe gjatë periudhës së armëpushimit, duke paralajmëruar qytetarët libanezë të mos lëvizin në jug të lumit Litani, pranë kufirit me Izraelin.
