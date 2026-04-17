Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Conference League përcakton gjysmëfinalistët, njihuni me çiftet
Transmetuar më 17-04-2026, 08:51

Një tjetër mbrëmje plot emocione në UEFA Europa Conference League ka vulosur katër skuadrat që do të vazhdojnë garën drejt trofeut, pas përfundimit të ndeshjeve të kthimit të çerekfinaleve.

Përballjet e zhvilluara më 16 prill dhuruan surpriza, përmbysje spektakolare dhe menaxhim inteligjent të avantazheve, duke krijuar një tablo interesante për fazën gjysmëfinale.

Rezultatet kryesore

Crystal Palace siguroi kualifikimin pavarësisht humbjes 2-1 në transfertë ndaj ACF Fiorentina, falë avantazhit të krijuar në ndeshjen e parë.

Ndërkohë, RC Strasbourg ishte protagonisti i mbrëmjes, duke përmbysur gjithçka me një fitore bindëse 4-0 ndaj 1. FSV Mainz 05 dhe duke kaluar më tej me rezultat të përgjithshëm 4-2.

Një duel dramatik u zhvillua në Greqi, ku AEK Athens mposhti 3-1 Rayo Vallecano, por spanjollët siguruan kualifikimin falë epërsisë së krijuar në ndeshjen e parë.

Po ashtu, Shakhtar Donetsk avancoi në gjysmëfinale pas barazimit 2-2 ndaj AZ Alkmaar, duke shfrytëzuar avantazhin e ndeshjes së parë.

Çiftet gjysmëfinaliste

Shakhtar Donetsk – Crystal Palace Një përballje interesante mes përvojës evropiane dhe entuziazmit. Shakhtar vjen me histori dhe eksperiencë në kompeticionet ndërkombëtare, ndërsa Crystal Palace konsiderohet një nga surprizat më të mëdha të këtij edicioni.

Rayo Vallecano – RC Strasbourg Një duel i hapur mes dy skuadrave që kanë sfiduar parashikimet. Strasbourg vjen me moral të lartë pas përmbysjes spektakolare, ndërsa Rayo Vallecano mbështetet te loja e organizuar dhe filozofia tipike spanjolle.

Gjysmëfinalet e UEFA Europa Conference League pritet të sjellin përballje të forta dhe emocione të mëdha, ndërsa katër skuadrat do të luftojnë për një vend në finalen e madhe.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...