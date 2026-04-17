Conference League përcakton gjysmëfinalistët, njihuni me çiftet

Një tjetër mbrëmje plot emocione në UEFA Europa Conference League ka vulosur katër skuadrat që do të vazhdojnë garën drejt trofeut, pas përfundimit të ndeshjeve të kthimit të çerekfinaleve.
Përballjet e zhvilluara më 16 prill dhuruan surpriza, përmbysje spektakolare dhe menaxhim inteligjent të avantazheve, duke krijuar një tablo interesante për fazën gjysmëfinale.
Rezultatet kryesore
Crystal Palace siguroi kualifikimin pavarësisht humbjes 2-1 në transfertë ndaj ACF Fiorentina, falë avantazhit të krijuar në ndeshjen e parë.
Ndërkohë, RC Strasbourg ishte protagonisti i mbrëmjes, duke përmbysur gjithçka me një fitore bindëse 4-0 ndaj 1. FSV Mainz 05 dhe duke kaluar më tej me rezultat të përgjithshëm 4-2.
Një duel dramatik u zhvillua në Greqi, ku AEK Athens mposhti 3-1 Rayo Vallecano, por spanjollët siguruan kualifikimin falë epërsisë së krijuar në ndeshjen e parë.
Po ashtu, Shakhtar Donetsk avancoi në gjysmëfinale pas barazimit 2-2 ndaj AZ Alkmaar, duke shfrytëzuar avantazhin e ndeshjes së parë.
Çiftet gjysmëfinaliste
Shakhtar Donetsk – Crystal Palace Një përballje interesante mes përvojës evropiane dhe entuziazmit. Shakhtar vjen me histori dhe eksperiencë në kompeticionet ndërkombëtare, ndërsa Crystal Palace konsiderohet një nga surprizat më të mëdha të këtij edicioni.
Rayo Vallecano – RC Strasbourg Një duel i hapur mes dy skuadrave që kanë sfiduar parashikimet. Strasbourg vjen me moral të lartë pas përmbysjes spektakolare, ndërsa Rayo Vallecano mbështetet te loja e organizuar dhe filozofia tipike spanjolle.
Gjysmëfinalet e UEFA Europa Conference League pritet të sjellin përballje të forta dhe emocione të mëdha, ndërsa katër skuadrat do të luftojnë për një vend në finalen e madhe.
