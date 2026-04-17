Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Përcaktohen gjysmëfinalistët e UEFA Europa League, njihuni me çiftet
Transmetuar më 17-04-2026, 08:50

Një tjetër natë spektakolare në arenën evropiane ka përcaktuar katër skuadrat gjysmëfinaliste të UEFA Europa League, pas përfundimit të ndeshjeve të kthimit të çerekfinaleve.

Mbrëmja e 16 prillit solli emocione, përmbysje dhe dominim të qartë nga disa prej ekipeve më në formë të kompeticionit, duke dhënë një panoramë të qartë të dueleve që priten në fazën gjysmëfinale. Rezultatet kryesore

Aston Villa konfirmoi formën e shkëlqyer duke mposhtur bindshëm Bologna FC 1909 me rezultatin 4-0, duke e çuar shifrën e përgjithshme në 7-1.

Po aq bindës ishte edhe SC Freiburg, që fitoi 3-1 në transfertë ndaj RC Celta de Vigo, duke kaluar më tej me rezultat të përgjithshëm 6-1.

Në një përballje më të ekuilibruar, Nottingham Forest siguroi kualifikimin pas fitores minimale 1-0 ndaj FC Porto.

Ndërkohë, SC Braga realizoi një përmbysje mbresëlënëse në transfertë, duke fituar 4-2 ndaj Real Betis dhe duke kaluar në gjysmëfinale me rezultatin e përgjithshëm 5-3.

Çiftet gjysmëfinaliste

Nottingham Forest – Aston Villa Një përballje e gjitha angleze që rikthen një rivalitet historik në skenën evropiane. Të dy klubet kanë fituar më parë Kupën e Evropës, duke e bërë këtë duel një nga më interesantët e këtij edicioni.

Nën drejtimin e Unai Emery, Aston Villa paraqitet si një nga favoritët kryesorë, ndërsa Nottingham Forest synon të vazhdojë rikthimin e tij të suksesshëm në elitën evropiane.

SC Braga – SC Freiburg Një duel i hapur dhe premtues mes dy skuadrave në formë të mirë. Freiburg synon finalen e parë evropiane në histori, ndërsa Braga mbështetet te përvoja e mëparshme në kompeticion.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...