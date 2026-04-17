Përcaktohen gjysmëfinalistët e UEFA Europa League, njihuni me çiftet

Një tjetër natë spektakolare në arenën evropiane ka përcaktuar katër skuadrat gjysmëfinaliste të UEFA Europa League, pas përfundimit të ndeshjeve të kthimit të çerekfinaleve.
Mbrëmja e 16 prillit solli emocione, përmbysje dhe dominim të qartë nga disa prej ekipeve më në formë të kompeticionit, duke dhënë një panoramë të qartë të dueleve që priten në fazën gjysmëfinale. Rezultatet kryesore
Aston Villa konfirmoi formën e shkëlqyer duke mposhtur bindshëm Bologna FC 1909 me rezultatin 4-0, duke e çuar shifrën e përgjithshme në 7-1.
Po aq bindës ishte edhe SC Freiburg, që fitoi 3-1 në transfertë ndaj RC Celta de Vigo, duke kaluar më tej me rezultat të përgjithshëm 6-1.
Në një përballje më të ekuilibruar, Nottingham Forest siguroi kualifikimin pas fitores minimale 1-0 ndaj FC Porto.
Ndërkohë, SC Braga realizoi një përmbysje mbresëlënëse në transfertë, duke fituar 4-2 ndaj Real Betis dhe duke kaluar në gjysmëfinale me rezultatin e përgjithshëm 5-3.
Çiftet gjysmëfinaliste
Nottingham Forest – Aston Villa Një përballje e gjitha angleze që rikthen një rivalitet historik në skenën evropiane. Të dy klubet kanë fituar më parë Kupën e Evropës, duke e bërë këtë duel një nga më interesantët e këtij edicioni.
Nën drejtimin e Unai Emery, Aston Villa paraqitet si një nga favoritët kryesorë, ndërsa Nottingham Forest synon të vazhdojë rikthimin e tij të suksesshëm në elitën evropiane.
SC Braga – SC Freiburg Një duel i hapur dhe premtues mes dy skuadrave në formë të mirë. Freiburg synon finalen e parë evropiane në histori, ndërsa Braga mbështetet te përvoja e mëparshme në kompeticion.
