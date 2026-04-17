Rama në Spanjë për samitin mbi demokracinë, takime me Sánchez dhe Costa

BARCELONË, 17 prill – Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ndodhet sot në Spanja, ku po vijon axhendën e tij ndërkombëtare pas vizitës zyrtare në Itali.
Rama do të marrë pjesë në samitin e katërt “Në Mbrojtje të Demokracisë”, i organizuar në Barcelona, me ftesë të kryeministrit spanjoll, Pedro Sánchez.
Sipas njoftimeve zyrtare, diskutimet në këtë samit do të përqendrohen në çështje kyçe si multilateralizmi dhe rregullimi i mjedisit dixhital, me theks të veçantë në luftën kundër dezinformimit.
Në kuadër të aktivitetit, kreu i qeverisë shqiptare pritet të zhvillojë edhe takime të veçanta dypalëshe me homologun e tij spanjoll, si dhe me Presidentin e Këshillit Evropian, António Costa.
Vizita në Spanjë vjen menjëherë pas qëndrimit në Romë, ku Rama u takua me kryeministren italiane, Giorgia Meloni. Në fokus të këtij takimi ishte forcimi i bashkëpunimit dypalësh, veçanërisht në fushat e emigracionit dhe mbrojtjes.
Ky bashkëpunim mbështetet edhe në 16 marrëveshjet e nënshkruara gjashtë muaj më parë mes dy vendeve, të cilat përfshijnë sektorë si shëndetësia, siguria dhe infrastruktura.
