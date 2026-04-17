Video
Protesta e opozitës në Tiranë, masa të shtuara sigurie dhe bllokime rrugësh
Transmetuar më 17-04-2026, 07:31

TIRANË, 17 prill – Partia Demokratike ka njoftuar të zhvillojë mbrëmjen e sotme protestën e radhës në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, përpara Kryeministrisë. Tubimi do të nisë në orën 19:00 dhe të zgjasë rreth tre orë.

Policia e Tiranës ka marrë masa për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë zhvillimit të protestës, ndërsa u ka bërë thirrje organizatorëve që të distancohen nga çdo akt që cenon rendin publik.

Ndërkohë, për shkak të protestës, Policia e Tiranës ka njoftuar kufizime në qarkullimin e mjeteve. Duke filluar nga ora 15:00, do të bllokohen disa akse kryesore, përfshirë bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, segmentin nga Ministria e Brendshme deri te sheshi “Nënë Tereza”, si dhe rrugët “Ukraina e Lirë”, “Papa Gjon Pali II” dhe “Ismail Qemali”.

Gjithashtu, që prej orës 23:45 të një nate më parë, është ndaluar lëvizja dhe parkimi i automjeteve në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, në segmentin nga “Ura e Dajtit” deri te rruga “Ismail Qemali”.

