Parashikimi i motit për 17 prill 2026

TIRANË, 17 prill – Vendi ynë gjatë ditës së sotme do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, duke sjellë mot me alternime kthjellimesh dhe vranësirash.
Sipas parashikimeve meteorologjike, vranësirat do të jenë kalimtare dhe më të theksuara gjatë orëve të mesditës. Në zonat malore, kryesisht në jug dhe juglindje të territorit, ato do të shoqërohen me reshje lokale shiu me intensitet të ulët, kryesisht në mesditë dhe pasdite.
Era do të fryjë me drejtim nga verilindja në veriperëndim, me shpejtësi mesatare rreth 7 m/s. Në vijën bregdetare dhe në lugina, era pritet të forcohet, duke arritur shpejtësi deri në 12 m/s.
Sa i përket kushteve detare, në detet Adriatik dhe Jon parashikohet valëzim i ulët, i forcës 1 deri në 3 ballë.
