Papa Leoni XIV: Bota po shkatërrohet nga një grusht tiranësh, kritika të forta ndaj udhëheqësve botërorë

VATIKAN – Papa Leoni XIV ka mbajtur një fjalim të fortë gjatë një vizite në Afrikë, ku ka deklaruar se bota po “shkatërrohet nga një grusht tiranësh” dhe ka dënuar përdorimin e fesë për qëllime politike dhe ushtarake.
Në një deklaratë të mbajtur gjatë turneut të tij në Kameruni dhe vende të tjera të kontinentit, Papa kritikoi ashpër udhëheqësit botërorë që, sipas tij, “manipulojnë fenë dhe emrin e Zotit për përfitime ushtarake, ekonomike dhe politike”.
Ai theksoi se shfrytëzimi i besimit për interesa pushteti është një “shtrembërim i shenjtërisë” dhe një fenomen që duhet të dënohet nga çdo ndërgjegje e ndershme.
Deklaratat e tij vijnë në një klimë tensionesh me ish-presidentin amerikan Donald Trump, i cili ka kritikuar publikisht Papën në rrjetet sociale dhe në deklarata politike, duke e quajtur atë “të dobët ndaj krimit” dhe duke mbrojtur qëndrimet e tij për çështje ndërkombëtare, përfshirë konfliktet e armatosura.
Papa Leoni XIV, i pari Papë i lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka përsëritur qëndrimin e tij kundër luftës dhe ka theksuar se shkatërrimi ndodh shumë më shpejt sesa rindërtimi i paqes.
Ai ka deklaruar gjithashtu se nuk ka frikë nga presionet politike dhe do të vazhdojë të përcjellë mesazhin e tij fetar pavarësisht kritikave nga administrata amerikane dhe figura të tjera politike.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd