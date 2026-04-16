‘Nuk iu bind urdhërit’! Policia procedon avokatin Altin Goxhaj

TIRANË – Policia e Shtetit ka nisur procedim penal ndaj avokatit Altin Goxhaj, pas një incidenti të ndodhur gjatë një ndërhyrjeje të patrullës së rendit në kryeqytet.
Sipas njoftimit zyrtar të Policia e Shtetit, ngjarja ka ndodhur në rrugën “Kavajës” në Tiranë, ku efektivët kanë ndaluar automjete të parkuara në korsinë e dedikuar, duke kërkuar lirimin e rrugës.
Gjatë ndërhyrjes, një taksi është afruar pas automjetit të policisë. Kur efektivët kanë kërkuar zhvendosjen e mjetit, pasagjeri në taksi, i identifikuar si A. G., dyshohet se ka kundërshtuar urdhrat dhe ka përdorur gjuhë fyese ndaj punonjësve të policisë, së bashku me drejtuesin e automjetit.
Sipas policisë, situata ka vijuar me mosbindje ndaj urdhrave të përsëritura, çka ka çuar në shoqërimin e shtetasit në ambientet e Komisariatit Nr. 2 në Tiranë.
Pas veprimeve procedurale, ndaj tij është ngritur procedim penal për veprën “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të Policisë së rendit publik”, ndërsa hetimet vijojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të incidentit.
Reagim i Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë
Më datë 16.04.2026, rreth orës 20:00, Patrulla e Përgjithshme e Komisariatit të Policisë Nr. 2, duke patrulluar në rrugën “Kavajës”, ka ndaluar për të marrë masa ndaj drejtuesve të automjeteve të parkuara në korsinë e dedikuar.
Në kohën kur punonjësit e Policisë ishin duke kryer detyrën, një automjet taksi është parkuar mbrapa makinës së Policisë.
Punonjësit e Policisë i janë afruar dhe i kanë kërkuar drejtuesit të automjetit të vijojë lëvizjen, por nga mjeti taksi, që drejtohej nga shtetasi A. B., 26 vjeç, doli shtetasi A. G., 56 vjeç (avokat), i cili ka filluar të ofendojë dhe, së bashku me drejtuesin e automjetit, nuk i janë bindur urdhrit të punonjësve të Policisë që ishin duke kryer detyrën, për të vijuar lëvizjen.
Në këto kushte, punonjësit e Policisë kanë shoqëruar në ambientet e Komisariatit të Policisë Nr. 2 shtetasin A. G., i cili edhe gjatë shoqërimit ka vijuar të kundërshtojë punonjësit e Policisë.
Në përfundim të veprimeve të para procedurale, shtetasi A. G., u procedua penalisht për veprën penale “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të Policisë së rendit publik”.
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë është e angazhuar maksimalisht për të respektuar liritë dhe të drejtat e qytetarëve, si dhe për të përmbushur detyrën që i ngarkon ligji.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
