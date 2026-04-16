Zhvillime të vrullshme në Lindjen e Mesme: Trump njofton armëpushim 10-ditor edhe në Liban

Izraeli dhe Libani kanë arritur një marrëveshje për nisjen e një armëpushimi 10-ditor, siç njoftoi presidenti i SHBA-së, Donald Trump, pas kontakteve me Joseph Aoun dhe Benjamin Netanyahu.
Sipas Trump, armëpushimi do të hyjë në fuqi të enjten në mesnatë, sipas orës së Greqisë, me synimin që të jetë hapi i parë drejt një marrëveshjeje më të gjerë paqeje mes dy vendeve.
Presidenti amerikan njoftoi gjithashtu se fton Netanyahun dhe Aounin në Shtëpinë e Bardhë. “Të dyja palët duan PAQE dhe besoj se kjo do të ndodhë shumë shpejt”, shtoi Trump.
Vlen të theksohet se njoftimi i Trump për armëpushimin në Liban u bë para informimit të këshillit izraelit nga Netanyahu dhe pas një bisede telefonike mes Trump dhe Aoun.
Ndërkohë, ushtria izraelite paralajmëroi se mund të ketë përshkallëzim të sulmeve të Hezbollahut deri në mesnatë, kur edhe nis armëpushimi 10-ditor.
I pyetur nëse Hezbollahu do t’i përmbahet një marrëveshjeje të tillë, deputeti i Hezbollahut Hassan Fadlallah tha për Reuters se gjithçka varet nga angazhimi i Izraelit për të ndalur çdo formë armiqësie.
Sipas informacioneve, ka një të plagosur rëndë në qytetin Karmiel, në veri të Izraelit, pas një sulmi të Hezbollahut.
Ghalibaf: Libani duhet të përfshihet në negociatat për një “armëpushim të plotë” mes SHBA-së dhe Iranit
Kryetari i Parlamentit iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, u tha ndërmjetësve pakistanezë se Libani duhet të përfshihet në negociatat për një “armëpushim të plotë” mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara.
“Libani është pjesë e pandashme e armëpushimit të përgjithshëm dhe luan rol të rëndësishëm në rrugën drejt një paqeje të qëndrueshme në rajon”, tha Ghalibaf gjatë takimit me shefin e ushtrisë pakistaneze, Asim Munir, sipas mediave iraniane.
Munir ndodhet në Teheran për takime të nivelit të lartë me zyrtarë iranianë, me qëllim lehtësimin e bisedimeve mes Iranit dhe SHBA-së, përfshirë përgatitjet për një raund të dytë të mundshëm pas atij të parë në Islamabad.
Deklaratat e Ghalibaf erdhën pas njoftimit të Trump se armëpushimi 10-ditor mes Izraelit dhe Hezbollahut, që mbështetet nga Irani, do të nisë në mesnatë.
Ekziston shpresa që armëpushimi në Liban të jetë një hap i rëndësishëm për të shtyrë përpara një marrëveshje paqeje mes SHBA-së dhe Iranit.
Megjithatë, Ghalibaf akuzoi edhe SHBA-në se po minon paqen në rajon duke shkelur angazhimet e saj.
Zyrtarët amerikanë informojnë vendet europiane për vonesa në dërgesat e armëve
Sipas burimeve të Reuters, zyrtarë amerikanë kanë informuar vendet europiane për vonesa në dërgesat e armëve, në kuadër të luftës me Iranin.
IDF përgatitet për mundësinë e sulmeve nga Hezbollahu
Ushtria izraelite po përgatitet për mundësinë e sulmeve nga Hezbollahu, me fokus në veri të Izraelit. Sipas IDF-së, po kryhen vlerësime të vazhdueshme të situatës, ndërsa për momentin nuk ka ndryshime në udhëzimet e Komandës së Frontit të Brendshëm.
Hezbollahu dhe ushtria izraelite vazhdojnë sulmet deri në hyrjen në fuqi të armëpushimit
Deri në këto momente, Hezbollahu dhe ushtria izraelite vazhdojnë sulmet reciproke. Kujtohet se armëpushimi i njoftuar nga Trump hyn në fuqi në mesnatë.
Meloni: Njoftimi për armëpushim në Liban është lajm i shkëlqyer
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni deklaroi se njoftimi për armëpushim në Liban është një lajm i shkëlqyer dhe përgëzoi qeveritë e Izraelit dhe Libanit për arritjen e këtij rezultati të rëndësishëm falë ndërmjetësimit të SHBA-së.
“Tani është thelbësore që armëpushimi të respektohet plotësisht. Hezbollahu, që mban përgjegjësi për nisjen e konfliktit, duhet të ndalë çdo armiqësi kundër Izraelit dhe të respektojë vendimet e qeverisë së Libanit”, shtoi Meloni.
Ajo shprehu shpresën që ky armëpushim të krijojë kushtet për përfundimin pozitiv të negociatave Izrael-Liban me një paqe të plotë dhe të qëndrueshme.
Po ashtu, Meloni tha se Italia do të vazhdojë të kontribuojë për ruajtjen e paqes përgjatë vijës blu, përmes forcës së saj ushtarake në UNIFIL dhe do të vazhdojë të mbështesë sovranitetin e Libanit, edhe përmes forcimit të ushtrisë së vendit.
Telekonferencë në Paris me pjesëmarrjen e 30 vendeve për sigurinë në Hormuz
Rreth 30 pjesëmarrës do të marrin pjesë në telekonferencën e së premtes, të bashkëdrejtuar nga Emmanuel Macron dhe Keir Starmer, me fokus një mision për sigurinë e Ngushticës së Hormuzit sapo kushtet ta lejojnë.
Në Paris do të jenë të pranishëm Macron, Starmer, kancelari gjerman Friedrich Merz dhe kryeministrja italiane Giorgia Meloni. Pjesëmarrësit e tjerë nga Europa, Lindja e Mesme, Azia dhe Amerika Latine do të lidhen në distancë.
Sipas Elysee, synimi është ndërtimi i një propozimi të besueshëm, si një rrugë e tretë midis “presionit maksimal” të mëparshëm të SHBA-së ndaj Iranit dhe rikthimit të luftës. SHBA nuk do të marrë pjesë në këtë mision dhe as në konferencën e së premtes.
Shtëpia e Bardhë: Çfarë parashikon marrëveshja e armëpushimit Izrael-Liban
Departamenti Amerikan i Shtetit sqaroi kushtet kryesore të marrëveshjes:
Kohëzgjatja fillestare e armëpushimit mund të zgjatet me marrëveshje të përbashkët të të dyja palëve, nëse ka progres në negociata.
Izraeli ruan të drejtën të marrë “të gjitha masat e nevojshme të vetëmbrojtjes” ndaj kërcënimeve të menjëhershme ose të afërta.
Libani angazhohet të marrë masa thelbësore për të penguar Hezbollahun dhe grupe të tjera të armatosura të sulmojnë objektiva izraelite.
Pranohet se forcat libaneze të sigurisë kanë përgjegjësinë ekskluzive për sovranitetin dhe mbrojtjen e vendit.
Izraeli dhe Libani u kërkojnë SHBA-ve të lehtësojnë negociata të mëtejshme të drejtpërdrejta.
Bisedimet do të synojnë zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura, përfshirë përcaktimin e kufijve tokësorë.
Al Jazeera: Irani hodhi poshtë propozimin për pezullim 20-vjeçar të pasurimit
Sipas Al Jazeera, Irani mori nga SHBA dhe Pakistani një propozim për të pezulluar pasurimin e uraniumit për 20 vjet, si një rrugë drejt marrëveshjes.
Megjithatë, iranianët refuzuan propozimin 20-vjeçar dhe paraqitën një kundërpropozim të tyren, i cili tashmë përballet me tërheqjen e ofertës së mëparshme.
Antonio Costa përshëndet armëpushimin
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, përshëndeti armëpushimin mes Izraelit dhe Libanit dhe kërkoi që marrëveshja të zbatohet. Ai shtoi se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të mbështesë Libanin.
Trump: “Jemi shumë afër marrëveshjes me Iranin”
Trump deklaroi se është shumë afër një marrëveshjeje me Iranin, se Irani ka rënë dakord pothuajse për gjithçka dhe se mund të ketë një takim me Iranin gjatë fundjavës.
Ai shtoi gjithashtu se nëse marrëveshja nënshkruhet në Islamabad, mund të shkojë edhe vetë. Sipas tij, nëse arrihet marrëveshja, çmimi i naftës do të bjerë, çmimet do të bien dhe kriza do të zbutet.
Ai paralajmëroi gjithashtu se nëse marrëveshja nuk zbatohet, operacionet ushtarake do të rifillojnë.
Izraeli: Ushtria do të mbetet thellë brenda Libanit
Sipas mediave izraelite, trupat izraelite do të mbeten të dislokuara në jug të Libanit gjatë armëpushimit 10-ditor. Një zyrtar izraelit i tha Ynet se “forcat tona do të mbeten thellë në territorin libanez” dhe se ushtria do të veprojë kundër çdo kërcënimi, siç ndodhi edhe gjatë armëpushimit të nëntorit 2024.
Dhoma e Përfaqësuesve në SHBA rrëzon propozimin për kufizimin e kompetencave ushtarake të Trump ndaj Iranit
Dhoma e Përfaqësuesve hodhi poshtë me një shumicë të ngushtë propozimin e demokratëve për të kufizuar fuqitë e Trump në luftën me Iranin dhe për ta detyruar të marrë miratimin e Kongresit nëse dëshiron vazhdimin e armiqësive.
Rezoluta u rrëzua me 214 vota kundër dhe 213 pro. Vetëm një republikan votoi me demokratët, ndërsa një demokrat votoi kundër.
Liban: Të paktën 7 të vdekur dhe mbi 30 të plagosur nga një goditje izraelite pranë Sidonit
Të paktën shtatë persona u vranë dhe 33 të tjerë u plagosën nga një goditje izraelite në qytetin Ghaziyeh, në jug të Libanit, disa orë para hyrjes në fuqi të armëpushimit. Ministria e Shëndetësisë së Libanit tha se bilanci mund të rritet, ndërsa mediat shtetërore folën për “masakër ndaj civilëve”.
Italia: “E mirëpresim shumë pozitivisht njoftimin për armëpushim”
Ministri i Jashtëm italian Antonio Tajani tha se Italia e mirëpret shumë pozitivisht njoftimin për armëpushimin mes Izraelit dhe Libanit, duke e cilësuar si një hap themelor për gjithë Lindjen e Mesme.
Ai shtoi se armëpushimi në Liban është vendimtar për të zgjidhur pozitivisht negociatat për Iranin dhe për të sjellë paqe në të gjithë rajonin.
Netanyahu pranon armëpushimin, por refuzon tërheqjen nga jugu i Libanit
Benjamin Netanyahu deklaroi se ka pranuar armëpushimin e përkohshëm 10-ditor në Liban. Ai tha se ekziston mundësia për një marrëveshje historike me Libanin, por theksoi se Izraeli nuk e ka pranuar kërkesën e Hezbollahut për t’u tërhequr nga jugu i Libanit dhe për t’u kthyer në kufijtë ndërkombëtarë.
“Do të qëndrojmë në Liban, duke krijuar një zonë të gjerë sigurie që do të shtrihet deri në kufirin me Sirinë”, deklaroi ai.
Hezbollahu: Për aq kohë sa ka pushtim, Libani ka të drejtë të rezistojë
Një burim i lartë i Hezbollahut i tha Al Jazeera se çdo armëpushim nuk mund t’i lejojë Izraelit liri veprimi ushtarak brenda Libanit.
“Për aq kohë sa pushtimi mbetet në tokën tonë, Libani dhe populli i tij kanë të drejtë të rezistojnë me çdo mjet për ta detyruar të largohet”, tha ai.
Bloomberg: Mund të duhen deri në gjashtë muaj për marrëveshje SHBA-Iran
Sipas Bloomberg, disa liderë arabë të Gjirit dhe europianë vlerësojnë se një marrëveshje paqeje mes SHBA-së dhe Iranit mund të kërkojë rreth gjashtë muaj dhe palët do të duhet të zgjasin armëpushimin për ta mbuluar këtë periudhë.
Ata duan hapjen e menjëhershme të Ngushticës së Hormuzit për të rivendosur rrjedhën e energjisë dhe paralajmërojnë se mund të ketë krizë globale ushqimore nëse kjo nuk ndodh deri muajin tjetër.
Vlerësime perëndimore: Irani ka kufizuar ndikimin e sulmeve amerikano-izraelite
Sipas Bloomberg, vlerësimet e shërbimeve perëndimore të inteligjencës tregojnë se planifikimi i Iranit para luftës kufizoi dukshëm ndikimin e sulmeve amerikano-izraelite mbi arsenalin dhe komandën e tij, duke i lejuar të ruajë kapacitet reagimi në rast të dështimit të armëpushimit.
Edhe pse ka pësuar dëme të mëdha, Irani raportohet se ka ruajtur kapacitete kyçe ushtarake, si raketat me rreze të gjatë dhe dronët, si dhe ka zbatuar një strategji të decentralizuar mbrojtjeje.
Annalena Baerbock në OKB: “Diskutimi për Hormuzin nuk duhet të mbyllet me veto”
Presidentja e sesionit të 80-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, Annalena Baerbock, theksoi se Asambleja ka tani mundësinë dhe përgjegjësinë të sigurojë që diskutimi për lirinë e lundrimit në Hormuz të mos mbyllet me një veto.
Ajo paralajmëroi se kriza ka sjellë rritje të çmimeve të naftës me mbi 40% dhe ka ndikuar tregjet globale, madje deri në Zelandën e Re, ndërsa në Filipine është shpallur emergjencë energjetike.
Von der Leyen përshëndet armëpushimin 10-ditor
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, përshëndeti armëpushimin 10-ditor mes Izraelit dhe Libanit, duke e quajtur një lehtësim pas humbjes së shumë jetëve. Ajo tha se tani nevojitet jo vetëm një ndalesë e përkohshme e luftimeve, por një rrugë drejt paqes së përhershme.
Kryeministri i Libanit përshëndet marrëveshjen
Kryeministri i Libanit, Nawaf Salam, tha se e mirëpret armëpushimin e përkohshëm me Izraelin, për të cilin Libani kishte bërë thirrje që nga fillimi i luftës. Ai shprehu shpresën që marrëveshja do t’u lejojë të zhvendosurve nga lufta të kthehen në shtëpitë e tyre.
Trump fton Aoun dhe Netanyahun në Shtëpinë e Bardhë
Trump njoftoi në Truth Social se do të ftojë Netanyahun dhe Aounin në Shtëpinë e Bardhë për bisedimet e para thelbësore mes Izraelit dhe Libanit që nga viti 1983.
“Që të dy duan paqe, dhe besoj se kjo do të ndodhë shumë shpejt”, shkroi ai.
Libani mohon kontakt të afërt me Izraelin
Pavarësisht deklaratave të Trump, zyrtarë libanezë i thanë Reuters, BBC dhe Al Jazeera se nuk ka ndonjë informacion për një kontakt të afërt mes Aoun dhe Netanyahu.
Kina: Lufta SHBA-Izrael kundër Iranit kërcënon sigurinë energjetike dhe lirinë e lundrimit
Ministri i Jashtëm i Kinës tha se lufta e nisur nga SHBA dhe Izraeli kundër Iranit kërcënon sigurinë energjetike dhe lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit. Ai theksoi se përparësi duhet të jetë rikthimi i SHBA-së dhe Iranit në tryezën e negociatave.
Gjermania e gatshme të marrë pjesë në mision për sigurinë e Hormuzit
Sipas mediave gjermane, Berlini është i gatshëm të marrë pjesë në një mision të mundshëm ndërkombëtar për sigurinë e Hormuzit, duke ofruar kapacitete për zbulimin dhe neutralizimin e minave si dhe mbikëqyrjen detare.
Pakistani vazhdon ndërmjetësimin
Pakistani deklaroi se ende nuk janë caktuar data për raundin e dytë të bisedimeve SHBA-Iran, por roli i tij si ndërmjetës nuk ka përfunduar. Kryeministri Shehbaz Sharif dhe shefi i ushtrisë Asim Munir po zhvillojnë kontakte rajonale për të promovuar paqen.
Britania përgatitet për mbikëqyrje disamujore në Hormuz
Zyrtarë britanikë vlerësojnë se mbikëqyrja e Ngushticës së Hormuzit pas përfundimit të armiqësive mund të zgjasë me muaj, ndërsa qeveria po punon me aleatët në këtë drejtim.
