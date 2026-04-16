Befason Japonia! Shkarkon trajnerin e kombëtares para botërorit dhe emëron ish mesfushorin legjendar Shunsuke Nakamura

TOKIO – Federata Japoneze e Futbollit ka ndërmarrë një vendim të papritur, duke ndryshuar drejtimin teknik të kombëtares vetëm dy muaj para Kupa e Botës 2026.
Në krye të përfaqësueses së Japonia është emëruar ish-mesfushori legjendar Shunsuke Nakamura, i cili merr drejtimin e skuadrës në një moment vendimtar për përgatitjet e turneut.
Vendimi vjen pas largimit të trajnerit Hajime Moriyasu, pavarësisht rezultateve pozitive të fundit në ndeshje miqësore ndaj Anglisë dhe Skocisë. Federata japoneze e ka cilësuar këtë lëvizje si pjesë të një strategjie të re për forcimin e identitetit dhe ambicies së skuadrës në arenën ndërkombëtare.
Në deklaratën zyrtare, drejtuesit e federatës shprehën besim të plotë te aftësitë e Nakamurës për të udhëhequr “Samurai Blue” në një kompeticion të nivelit më të lartë, duke synuar një paraqitje sa më konkurruese në Botëror.
