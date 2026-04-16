Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Befason Japonia! Shkarkon trajnerin e kombëtares para botërorit dhe emëron ish mesfushorin legjendar Shunsuke Nakamura
Transmetuar më 16-04-2026, 21:24

TOKIO – Federata Japoneze e Futbollit ka ndërmarrë një vendim të papritur, duke ndryshuar drejtimin teknik të kombëtares vetëm dy muaj para Kupa e Botës 2026.

Në krye të përfaqësueses së Japonia është emëruar ish-mesfushori legjendar Shunsuke Nakamura, i cili merr drejtimin e skuadrës në një moment vendimtar për përgatitjet e turneut.

Vendimi vjen pas largimit të trajnerit Hajime Moriyasu, pavarësisht rezultateve pozitive të fundit në ndeshje miqësore ndaj Anglisë dhe Skocisë. Federata japoneze e ka cilësuar këtë lëvizje si pjesë të një strategjie të re për forcimin e identitetit dhe ambicies së skuadrës në arenën ndërkombëtare.

Në deklaratën zyrtare, drejtuesit e federatës shprehën besim të plotë te aftësitë e Nakamurës për të udhëhequr “Samurai Blue” në një kompeticion të nivelit më të lartë, duke synuar një paraqitje sa më konkurruese në Botëror.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...