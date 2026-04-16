Motra e Myrtos: A ishte problemi mënyra se si vishej apo fakti që u braktis dhe vdiq?

Shpërthen motra e Mirtos: “Ndalni komentet – u la pa ndjenja, nuk e çuan në spital”
Me emocione të forta dhe dhimbje të dukshme, motra e 19-vjeçares Mirto nga Kefalonia ka reaguar publikisht, duke kërkuar që të ndalen komentet fyese dhe të fokusohet vëmendja tek thelbi i ngjarjes: humbja e një jete të re.
Duke folur në një emision televiziv, ajo theksoi se nuk ka dijeni për detajet e dosjes dhe nuk dëshiron të akuzojë padrejtësisht askënd, por nënvizoi se situata është tragjike dhe kërkon seriozitet dhe respekt. Ajo shprehu indinjatë për komentet që fokusohen në pamjen apo stilin e motrës së saj, duke kërkuar që të gjithë të përqendrohen tek fakti që ajo u la pa ndjenja dhe nuk u dërgua menjëherë në spital.
Në të njëjtën kohë, zhvillimet e hetimeve vijojnë. Sipas të dhënave, 19-vjeçarja kishte shkuar në një dhomë hoteli pranë sheshit qendror, ku dyshohet se ka përdorur kokainë së bashku me shoqërinë. Më pas, ajo humbi ndjenjat në rrethana që po hetohen.
Tre të rinj janë arrestuar dhe akuzohen për “lënien në rrezik”, pasi dyshohet se e transportuan vajzën në gjendje gjysmë të pavetëdijshme në shesh dhe e braktisën. Pamjet nga kamerat e sigurisë tregojnë njërin prej tyre duke e mbajtur në krahë, ndërsa dy të tjerët e ndjekin nga pas.
E reja u gjet më pas nga ekipet e urgjencës dhe u dërgua në spital, ku u konfirmua vdekja e saj. Sipas informacioneve paraprake, ajo nuk kishte shenja të dukshme dhune në trup.
Ekspertiza mjeko-ligjore pritet të jetë vendimtare për zbardhjen e plotë të shkaqeve të vdekjes. Ndërkohë, autoritetet po hetojnë edhe mundësinë e përfshirjes së të arrestuarve në shpërndarje të lëndëve narkotike, pasi njëri prej tyre ka pasur precedentë të mëparshëm për raste të ngjashme.
Po ashtu, pritet të kryhen kontrolle në banesat e të dyshuarve dhe analiza të gjakut për të verifikuar përdorimin e substancave narkotike.
Sipas dëshmive, vajza kishte dalë nga shtëpia natën e Pashkëve dhe kishte qenë në kontakt me nënën e saj deri rreth orës 02:00 të mëngjesit. Më pas, familjarët janë informuar nga një shoqe se ajo ishte lënë pa ndjenja pranë një lokali, nga ku u mor nga ambulanca.
Një prej të arrestuarve, 23-vjeçari, ka deklaruar se të gjithë kishin përdorur kokainë dhe se vajza u rrëzua papritur. Ai pretendon se vendosën ta nxirrnin jashtë për ajër, por përfunduan duke e lënë në një park lojërash për fëmijë, duke dërguar edhe një mesazh ku shkruhej: “E kemi lënë Mirton aty vetëm”.
Ndërkohë, të dyshuarit vazhdojnë të hedhin përgjegjësinë tek njëri-tjetri, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht këtë ngjarje që ka tronditur opinionin publik.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
