Dëshmia e çuditshme që ndryshon skenarin për vdekjen e vajzës shqiptare në Greqi

Një dëshmi e re ka dalë në dritë lidhur me rastin e 19-vjeçares Mirto, e cila mund të ndryshojë rrjedhën e hetimeve dhe versionin e deritanishëm të ngjarjes.
Sot në mesditë, një burrë 66-vjeçar dha dëshmi para policisë në Prevezë, duke paraqitur një version që bie ndesh me atë të 23-vjeçarit të akuzuar, i cili ndodhej me të renë natën e ngjarjes. Ai dorëzoi edhe mesazhe për të mbështetur pretendimet e tij.
Sipas dëshmisë së tij, të publikuar nga “Zougla” që citon noa.al, ai ishte njohur me 19-vjeçaren përmes aplikacionit WhatsApp, ku komunikonte si me të, ashtu edhe me 23-vjeçarin, të cilin e njihte prej një viti. “Bisedat tona në grup ishin të karakterit shoqëror”, theksoi ai.
Ai dha detaje të rëndësishme për natën fatale:
“Më 13 prill 2026, në orën 23:38, mora një video-thirrje nga një numër me profilin ‘Mirto A…’, e cila zgjati 13 minuta. Vajza ishte në gjendje të rënduar psikologjike dhe më tha se kishte dalë nga shtëpia dhe do të kalonte natën në stolat e rrugës, pasi nuk kishte para me vete. I sugjerova të kthehej në shtëpi ose te ndonjë mik, por më tha se nuk kishte askënd dhe se kishte qëndruar edhe më parë në stolat e rrugës”.
Në dëshminë e tij, ai shton se i propozoi t’i dërgonte para që të qëndronte në një hotel dhe të mendonte më qetë ditën tjetër.
“I kërkova një llogari bankare dhe ajo më tha t’ia dërgoja përmes IRIS. I dërgova 220 euro dhe në atë moment mësova edhe mbiemrin e saj, të cilin nuk e dija më parë”.
Sipas tij, komunikimi i fundit mes tyre ndodhi në orën 04:02 të datës 14 prill, përmes një video-thirrjeje që zgjati rreth dy minuta.
“E pashë që ndodhej në një dhomë, e shtrirë dhe në gjendje më të mirë krahasuar me më parë. Thirrja u ndërpre papritur, sepse dikush hyri në dhomë. Fjala e fundit që arrita të dëgjoj ishte ‘Dimitris’, edhe pse nuk jam plotësisht i sigurt”.
66-vjeçari shton se rreth orës 05:00 të mëngjesit u informua nga 23-vjeçari se vajza ishte dërguar në spital. Sipas tij, i riu e kishte pyetur se çfarë të bënte me telefonin e saj, ndërsa ai i kishte thënë ta kthente tek ajo.
Mëngjesin e së njëjtës ditë ai mësoi për vdekjen e 19-vjeçares.
Nga ana tjetër, 23-vjeçari në dëshminë e tij paraprake nuk përmend asnjë nga këto elemente, por e përshkruan mbrëmjen si një dalje normale me Mirton, që përfundoi në një apartament me qira për t’u relaksuar dhe për të bërë video në TikTok.
Kjo dëshmi e re pritet të shqyrtohet nga autoritetet, pasi mund të sjellë një kthesë të rëndësishme në hetimin e plotë të ngjarjes.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
